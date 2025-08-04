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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائب وزير السياحة: ملتزمون بالاستفادة من رؤى الشباب في دعم استراتيجية القطاع

نائب وزير السياحة والآثار
نائب وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

 التقت، يمنى البحار نائب وزير السياحة، نيابة عن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع عدد من الشباب من أعضاء لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام المشاركين فى نموذج مُحاكاة مجلس الشيوخ المصري الذي قامت وزارة الشباب والرياضة بتنفيذه ضمن نموذج محاكاة الحياة السياسية المصرية، وفي ضوء خطتها لتدريب أعضاء هذا النموذج وتفعيل عمل كافة لجانه النوعية من خلال تنفيذ برنامج معايشة مع الوزراء المختصين بطبيعة عمل كل لجنة تحت شعار "لقاء مع مسئول".

السياحة والآثار 

واستهلت  يمنى البحار اللقاء بالترحيب بالحضور والإعراب عن سعادتها بهذا اللقاء، ناقلة لهم تحيات  شريف فتحي وزير السياحة والآثار، ومؤكدة على أهمية مثل هذه المبادرات الشبابية الهامة في صقل خبرات الشباب وربطهم بالعمل السياسي وتعزيز وعيهم وزيادة مشاركاتهم الفعالة في دعم القطاعات المختلفة.

وقد تم خلال اللقاء استعراض ومناقشة عدد من المقترحات والرؤى والدراسات المقدمة من أعضاء اللجنة التي عملوا عليها خلال الفترة السابقة، والتي تهدف إلى تطوير قطاع السياحة والآثار ومن شأنها أن تساهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية وتحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي.

وركزت المناقشات على أهمية العمل على زيادة الطاقة الفندقية الموجودة في مصر من خلال مضاعفة أعداد الغرف الفندقية.

كما تناولت أيضاً الحديث عن أهمية تدريب وتطوير مهارات العاملين بالقطاع، حيث أشاد أعضاء اللجنة في هذا السياق بمنصة التدريب الإلكترونية الجديدة التي أطلقها السيد وزير السياحة والآثار الأسبوع الماضي والتي تمثل أداة هامة لتطوير قدرات الكوادر البشرية بالقطاع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسائحين.

وتم استعراض بعض المقترحات الخاصة بتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر في ضوء الاهتمام بمنتج السياحة الروحانية.

كما تم طرح مجموعة من الرؤى الخاصة بتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وخاصة في ظل التنوع السياحي الذي يتميز به المقصد السياحي المصري، وكذلك مناقشة مقترحات لتنمية حركة السياحة الوافدة إلى محافظات الصعيد، وتنويع التجربة السياحية في تلك المحافظات من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات المختلفة التي تبرز المقومات السياحية والموروث الثقافي الثري في تلك المحافظات، تعزيزاً للقدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري.

كما تطرق اللقاء لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضة في العديد من ملفات العمل الثنائية.

وقد حرصت نائب الوزير على التعقيب على كافة الأفكار والمقترحات المطروحة خلال اللقاء، وتسليط الضوء على ما تقوم به الوزارة من جهود في العمل المتعلق بالملفات التي قام أعضاء اللجنة بعرض أفكار لتطويرها.

وأشادت بهذه الأفكار والمقترحات وما تميزت به من تنوع، معربة عن سعادتها بأن العديد من هذه الأفكار تتوافق مع الإستراتيجية الحالية التي تعمل الوزارة على تنفيذها وفقاً لتوجيهات السيد وزير السياحة والآثار، والتي من أهم محاورها إبراز التنوع السياحي في مصر، وتشجيع الاستثمار السياحي، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتسليط الضوء على المقومات السياحية وإثراء التجربة.

وأكدت نائب الوزير على أن الوزارة ستسعى للاستفادة من المقترحات التي تم عرضها بالتعاون والتنسيق مع فرق العمل المختلفة بها وبوزارة الشباب والرياضة.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء اللجنة بنموذج محاكاة مجلس الشيوخ عن تقديرهم البالغ لوزارتي الشباب والرياضة والسياحة والآثار على اهتمامهم وحرصهم على عقد هذا اللقاء، مشيرين إلى أنه يعد فرصة هامة للتعرف على الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار لدعم وتطوير قطاع السياحة والآثار في مصر، ومؤكدين على التزامهم كشركاء في الحاضر بمسؤولياتهم تجاه المستقبل.

وقد اختتمت الأستاذة يمنى البحار كلمتها بتوجيه الشكر للشباب على حضورهم ومشاركتهم الفعالة.

وقد حضر من وزارة الشباب والرياضة اللواء إسماعيل الفار مساعد أول وزير الشباب والرياضة لقطاع شئون الشباب والعلاقات الحكومية، والدكتور خالد مسعود رئيس قطاع الشباب بالوزارة، والأستاذة إيمان عبد الجاير رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني بالوزارة، والأستاذة راندا أحمد مدير عام برلمان الطلائع والشباب بالوزارة، وممثلين عن الوزارة.

وحضر من نموذج المحاكاة الدكتور وائل عبد الرحيم رئيس المجلس بنموذج مُحاكاة مجلس الشيوخ المصري، والدكتور أحمد عبد العليم النشرتي ممثل عن رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بالنموذج، إلى جانب وكيلي المجلس وعدد من أعضاء اللجنة.

كما حضر من وزارة السياحة والآثار الدكتورة سها بهجت مستشار الوزير لشئون التدريب، والدكتور حسام صديق المُكلف بمهام مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي.

ومن جانبه، حرص مساعد أول وزير الشباب والرياضة على نقل تحيات السيد وزير الشباب والرياضة لوزير السياحة والآثار، مقدمًا الشكر للشباب على أفكارهم التي عكست توافق وتكامل كبير مع جهود وزارة السياحة والآثار الحالية، مع الأمل في الاستفادة منها للوصول إلى رؤية أشمل تعكس تكامل الجهود بين كل الأطراف. 

وزير السياحة والآثار نموذج مُحاكاة مجلس الشيوخ محاكاة الحياة السياسية المصرية السياحة والآثار السياحة

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