ليفربول يعلن التعاقد مع مهاجم شاب من سالفورد سيتي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، ضم المهاجم الشاب ويل رايت، قادما من سالفورد سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأصدر ليفربول بيانا، عبر موقعه الرسمي، أعلن فيه اكتمال انتقال اللاعب إلى صفوف"الريدز"، قائلا: “أكمل نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، تعاقده مع ويل رايت، قادما من نادي سالفورد سيتي”.

وأضاف النادي: “ينضم المهاجم إلى فريق الريدز في صفقة انتقال دائمة، بعد ظهوره لأول مرة مع سالفورد خلال موسم 2024-25”.



وانضم اللاعب إلى فريق ليفربول تحت 21 عاما، بقيادة روب بيج، الأسبوع الماضي، وظهر لأول مرة يوم السبت الماضي؛ إذ شارك في النصف ساعة الأخيرة من مباراة انتهت بالتعادل السلبي مع هال سيتي في الأكاديمية.

وشارك ويل رايت لأول مرة مع سالفورد سيتي، في نوفمبر 2024، عندما شارك في مباراة كأس رابطة المحترفين أمام وولفرهامبتون واندررز، تحت 21 عاما.

وفي وقت سابق من هذا العام، لعب ويل رايت مرة واحدة في كأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى مرتين في الدوري الثاني.