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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حركة تنقلات الشرطة 2025.. استمرار النقيب مصطفى الزعيري معاونًا لمركز إسنا

ضمن حركة تنقلات الشرطالنقيب مصطفى الزعيري معاونًا لمركز إسنا بالاقصر
ضمن حركة تنقلات الشرطالنقيب مصطفى الزعيري معاونًا لمركز إسنا بالاقصر
شمس يونس

في إطار حركة التنقلات الجديدة التي أقرّها اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، جرى تجديد الثقة في النقيب مصطفى الزعيري لمواصلة مهام عمله معاونًا لمركز شرطة إسنا، وذلك تقديرًا لما أظهره من أداء متميز وكفاءة ميدانية خلال الفترة الماضية.

وتأتي تلك الحركة ضمن قرارات وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، والتي شملت ترقيات وتنقلات واسعة لضباط الشرطة لعام 2025، حملت في طياتها الدفع بقيادات شابة وواعية، تماشيًا مع توجه الدولة في بناء صفوف جديدة من القيادات الأمنية المؤهلة.

وهدفت الحركة إلى تدعيم منظومة الأمن بكوادر فعالة في مواقعها، حيث تم تجديد الثقة في عدد من الضباط الميدانيين، إلى جانب تعيينات جديدة لمساعدي الوزير ومديري الأمن، تأكيدًا على أهمية الخبرة والكفاءة في دعم جهود الأمن والاستقرار وتعزيز الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين.

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