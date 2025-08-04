تنظيم جيد.. جبران: العمال يشاركون في انتخابات مجلس الشيوخ بكثافة

أكد محمد جبران وزير العمل، أنه كان حريصا على الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 .



وقال محمد جبران في مداخلة هاتفية على قناة " الأولى الفضائية "، :" شاركت في الاستحقاق الدستوري ولاحظت مشاركة فعالة من الشباب في انتخابات الشيوخ ".

وتابع محمد جبران :" هناك تنظيم جيد ورائع لسير العملية الانتخابية في انتخابات الشيوخ ".

واكمل محمد جبران :" هناك مظلات امام اللجان الانتخابية لحماية المواطنين من حرارة الشمس ".



ولفت محمد جبران :" العمال المصريين يشاركون في انتخابات مجلس الشيوخ بكثافة كبيرة وهذا مناخ ديمقراطي"، مضيفا:" نؤكد على عمال مصر أهمية ممارسة دورهم الدستوري والانتخابي ".

