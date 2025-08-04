اليوم الروحي لخدمة الصم وضعاف السمع بحلوان بحضور الأنبا ميخائيل

صلى نيافة الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، القداس الإلهي الخاص بخدمة الصم وضعاف السمع، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء (المطرانية) بحلوان.

التأمل في شخصية يوسف النجار

وخلال صلوات القداس، دشن نيافته بعض الأواني الخاصة بالخدمة، كما ألقى كلمة تأمل فيها في شخصية القديس يوسف النجار، خادم سر التجسد، الذي خدم بصمت واحتمال عظيمين.

وعقب صلاة القداس، ألقى نيافته كلمة روحية لأبناءه من الصم وضعاف السمع، تأمل فيها في صفات نوح البار:

“كَانَ نُوحٌ رَجُلًا بَارًّا كَامِلًا فِي أَجْيَالِهِ” (تك ٦: ٩)

موضحًا كيف يمكن أن نحيا حياة البر والكمال في كل جوانب حياتنا.

وقد قام عدد من خدام الإيبارشية بترجمة الكلمة إلى لغة الإشارة.