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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مد التصويت في 10 لجان بالقاهرة بسبب الإقبال الكثيف.. أحمد موسى: مشهد يؤكد وعي المصريين

انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
رنا عبد الرحمن

أعلن الإعلامي أحمد موسى أن الهيئة الوطنية للانتخابات قررت مد فترة التصويت لمدة ساعة إضافية في عشر لجان بمحافظة القاهرة، وذلك نظرًا للإقبال الكبير من المواطنين وتزايد أعداد الناخبين داخل هذه اللجان، في مشهد يعكس وعي المصريين وحرصهم على المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.

وأوضح موسى، خلال التغطية الخاصة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 التي يقدمها عبر برنامج “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد”، أن قرار التمديد يعد مؤشرًا إيجابيًا على نجاح اليوم الأول من التصويت، ويعكس الثقة المتزايدة لدى المواطنين في أهمية الاستحقاقات الديمقراطية.

وأشار إلى أن عملية التصويت ستُغلق في تمام الساعة التاسعة مساءً، باستثناء اللجان العشر التي تم فيها مد التصويت بسبب كثافة الأعداد، مؤكدًا أن المشهد الانتخابي شهد مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية، في صورة وطنية لافتة.

كما أشاد موسى بدور وزارة الداخلية في تأمين سير العملية الانتخابية دون أي تدخل في تفاصيلها، مؤكدًا أن دورها يقتصر فقط على تأمين اللجان والمواطنين، وموجهًا التحية لرجال الشرطة الذين حرصوا على تقديم الدعم والمساعدة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة داخل اللجان، بما يعكس التزامًا إنسانيًا ومهنيًا في آن واحد.

انتخابات مجلس الشيوخ مصر احمد موسى صد البلد 2

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