النائب أحمد بدوي: منصة تيك توك حذفت على مدار التسعة أشهر الماضية 2.1 مليون مقطع فيديو

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طلب أن يكون هناك ممثل قانوني داخل مصر، وهو أمر مهم للغاية من أجل تقنين الأوضاع.

وقال أحمد بدوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن منصة تيك توك حذفت على مدار التسعة أشهر الماضية 2.1 مليون مقطع فيديو.

وتابع رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن عددا من هذه المقاطع تتضمن مواد تخالف الذوق العام، مؤكدا أن التطبيقات الإلكترونية تعتمد على سيرفرات خارجية ولا يوجد لها ممثلون قانونيون داخل الدول

وأشار النائب أحمد بدوي إلى أنه أثمن جهود وزارة الداخلية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في الدور الكبير الذي تم في ضبط كل من يخالف الذوق العام.