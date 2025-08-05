الكاراتيه يشارك في دورة الألعاب العالمية بالصين

تشارك بعثة الاتحاد المصري للكاراتيه في دورة الألعاب العالمية ، والمقرر إقامتها بمدينة "تشنغدو" الصينية خلال الفترة من 5 أغسطس حتى 12 أغسطس 2025، وسط حضور دولي واسع من المنتخبات في مختلف الألعاب.

وتضم البعثة مجموعة من أبرز المواهب الشابة في لعبة الكاراتيه، إلى جانب طاقم فني وطبي متكامل، يعمل على تهيئة اللاعبين بدنيًا ونفسيًا لتحقيق نتائج مشرفة باسم مصر.

ويشارك المنتخب بقائمة تضم 6 لاعبين مقسمين إلى 3 اولاد ومثلهم بنات

وقائمة المنتخب تضم كل: من عبدالله ممدوح،طه طارق، ادم احمد، نورسين محمد، هدير احمد، منة شعبان

يرافق البعثة كل من عبدالفتاح النجار المدير الفنى، خانة قشطة مدرب كوميتيه، هيثم فاروق حكم دولى، عبدالرحمن محمد طبيب البعثة.

وأكد الجهاز الفني أن البطولة تمثل محطة هامة ضمن خطة إعداد طويلة المدى تهدف إلى دعم وتطوير قاعدة الممارسة وصناعة جيل جديد من الأبطال القادرين على رفع علم مصر في المحافل الدولية.

وتأتي هذه المشاركة تحت رعاية ودعم من الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي، الذي أكد أن الاتحاد يحرص دائمًا على توفير كافة الإمكانيات الفنية والطبية والإدارية اللازمة لتحقيق أفضل تمثيل لمصر على الساحة الدولية.