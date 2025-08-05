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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غضب أوروبي واسع على إسرائيل وإنذار من مذابـ.ـح جماعية

أرشيفية
أرشيفية
محمد على

 قالت  المفوضية الأوروبية إن الوضع في غزة لا يطاق والاتحاد الأوروبي يواصل الضغط على إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات.

فيما قال وزير المالية النرويجي إنه  سيطلب اليوم إجراء مراجعة لاستثمارات صندوق التقاعد النرويجي في الشركات الإسرائيلية.

وذكر " نسعى لعدم الاستثمار في شركات تسهم في الحرب بغزة والاحتلال غير الشرعي للضفة الغربية و ندعم مقترح المفوضية الأوروبية لتعليق جزئي لمشاركة إسرائيل في برنامج البحث العلمي كما انه إذا نجحت الرئاسة الدنماركية بتأمين الأغلبية فستفرض أول عقوبة أوروبية ملموسة ضد إسرائيل".
واشار الى أن عمليات الإنزال الجوي في غزة ليست كافية ويجب ضمان وصول المساعدات بشكل كامل ودون عوائق.


وقال  المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: "خطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة تنذر بمذابح جماعية وسط تجاهل دولي كامل، كما ان خطة إسرائيل المحتملة لاجتياح القطاع تعكس مستوى خطيرا من الوحشية وهي امتداد للإفلات من العقاب
فيما تمر غزة تمر بأسوأ مراحل الانهيار الإنساني منذ بدء الإبادة الجماعية بأكتوبر 2023".

غضب اوروبي وانذار الاحتلال

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