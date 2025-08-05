محافظ دمياط: تنسيق تام بين كافة الجهات لتذليل العقبات داخل اللجان الانتخابية

ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، لجنة متابعة الانتخابات من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، عملية التصويت فى ثانى أيام انتخابات مجلس الشيوخ ، حيث اطمأن " الدكتور أيمن الشهابى " على فتح اللجان الانتخابية أمام المواطنين فى تمام التاسعة صباحاً.

جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد و العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة.

وتابع "المحافظ" انتظام اللجان بكافة المراكز والمدن، لليوم الثانى على التوالى ، بعدد ١٢٩ مركز انتخابى و عدد ١٣٠ لجنة فرعية حيث تم تجهيزهم لاستقبال نحو ١١٥١٦٧٤ ناخب وناخبة.

وأكد محافظ دمياط استمرار متابعة العملية الانتخابية من داخل غرفة العمليات المُنعقدة بالمركز .

وأشار إلى أن هناك تنسيق تام بين كافة الجهات لتذليل اى عقبات قد تواجه العملية فورًا و وجه تعليماته مجددًا إلى رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى والتيسير على الناخبين وكبار السن وذوى الهمم خلال عملية الادلاء بأصواتهم، وتوفير مناخ آمن لهم خلالها والتكاتف والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لخروج العملية الانتخابية بالشكل الذى يليق بمصر .