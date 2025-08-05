إصلاح تسريب بخط مياه الشرب في أحرار الزقازيق

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مع شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق أعمال إصلاح تسريب بخط مياه شرب قطر 12 بوصة بمنطقة الأحرار بمدينة الزقازيق والمغذي لمنطقة حي مبارك وجزء من شارع فاروق بنطاق حي أول مما أدي لضعف وصول المياه للمنازل بتلك المناطق.

اطمأن المحافظ على إنتظام سير أعمال الإصلاح وذلك بعد أن تم التنسيق بين رئاسة مركز الزقازيق وحي أول وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والدفع بحفار وسيارة كسح لسحب المياه من الشارع وكذلك عربة طوارئ متنقلة بالإضافة إلى استدعاء جميع المرافق من غاز وتليفونات وكهرباء وشبكات لتحديد أماكن المرافق للحفاظ عليها أثناء إجراء اعمال الإصلاح.

شدد المحافظ على سرعة الإنتهاء من أعمال الإصلاح والتأكد من عودة المياه بصورة طبيعية للمناطق المتأثرة وكذلك إنتظام حركة مرور السيارات والمارة بالمنطقة مؤكداً أن الجهاز التنفيذي لا يألوا جهداً في سبيل تذليل العقبات وحل كافة المشكلات التي تواجه المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

كما كلف المحافظ رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة رد الشيء لأصله وتمهيد الشارع أمام حركة السيارات والمواطنين وذلك فور الإنتهاء من أعمال الإصلاح.