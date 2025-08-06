رئيس النواب يدعو لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة حجم الاستثمارات الفيتنامية في مصر

استقبل المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس، لونغ كيونغ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، والوفد المُرافق له.

في مُستهل اللقاء، أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أن اللقاء يأتي استكمالًا لمسيرة العلاقات المتميزة والتاريخية بين البلدين، مُشيدًا بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية، وداعيًا إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة حجم الاستثمارات الفيتنامية في مصر لتتماشى مع حجم وثقل العلاقات السياسية بين مصر وفيتنام.

وخلال اللقاء، ثمن المستشار الدكتور رئيس المجلس مواقف فيتنام الداعمة للقضايا العربية، خاصة ما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط من خلال حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، كما أبدى المستشار الدكتور حنفي جبالي التطلع لتعزيز التعاون البرلماني مع الجمعية الوطنية الفيتنامية وتبادل الخبرات البرلمانية والتشريعية.

من جانبه، أبدى لونغ كيونغ رئيس جمهورية فيتنام تقديره للعلاقات التاريخية بين مصر وفيتنام وكذا التقدير لمواقف مصر التاريخية في دعم بلاده، مُشيرًا إلى التطور الحادث في العلاقات الثنائية مؤخرًا.

كما أشاد رئيس جمهورية فيتنام بدور مصر التاريخي والريادي في حل نزاعات منطقة الشرق الأوسط، داعيًا إلى تعزيز التنسيق والتشاور بين مجلس النواب المصري والجمعية الوطنية الفيتنامية في المحافل البرلمانية الدولية.