محافظ المنوفية يحيل 32 من العاملين بمستشفيات ووحدة محلية للتحقيق

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية 32 من العاملين بمستشفيات بركة السبع المركزي وحميات شنتا الحجر والوحدة المحلية بمليج للتحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، لتركهم العمل وتغيبهم بدون إذن رسمي وتقصيرهم في مهام واجبهم الوظيفي، جاء ذلك وفقاً لتقرير تلقاه المحافظ من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة عقب جولته الميدانية أمس بتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية والمنشآت الصحية بمركزي شبين الكوم وبركة السبع.

تبين بالمرور المفاجئ على مستشفى بركة السبع وجود ترك عمل لعدد 9 من العاملين ، وبالمرور على مستشفى حميات شنتنا الحجر تلاحظ وجود ترك عمل لعدد 3 من العاملين وغياب 18 من إجمالي القوة ، كما تم المرور على الوحدة المحلية بمليج وتلاحظ ترك 2 من العاملين بالوحدة جميعهم بدون أذن رسمي ، فيما تبين انتظام سير العمل بالوحدة المحلية بشنتنا الحجر.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على كافة القطاعات الخدمية للتأكد من انتظام سير العمل والانضباط الاداري لتأدية الخدمة بالشكل المطلوب وأنه لن يسمح بوجود أي تقصير بمنظومة الجهاز الإداري وإتخاذ إجراءات قانونية حاسمة حيال المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفي .