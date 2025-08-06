تركي آل الشيخ يروج لحدث مهم قبل ساعتين من إعلانه



أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، قرب الكشف عن حدث مهم، دون الإفصاح عن تفاصيله.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

"في حدث بعلنه بعد ساعتين مهم (الساعة 4 العصر بتوقيت الرياض) 🇸🇦"

ويترقب الجمهور تفاصيل هذا الحدث، خاصة في ظل النشاط المتواصل للمستشار تركي آل الشيخ على صعيد الفعاليات الترفيهية والرياضية والفنية داخل المملكة وخارجها.



كان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أعلن خلال الساعات الماضية، أن موسم الرياض المقبل سيعتمد اعتمادًا كاملًا على العازفين والموسيقيين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية فقط، إلى جانب تركيزه على المسرحيات السعودية والسورية.

قرارات تركي آل الشيخ في موسم الرياض القادم:

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": “إن شاء الله في موسم الرياض القادم، اعتماد كامل تقريبًا على العازفين والموسيقيين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية... مع اعتماد شبه كامل على المسرحيات السعودية والخليجية، مع بعض التطعيم بمسرحيات سورية وعالمية.

وقد اعتبر البعض أن صيغة القرار تحمل في طياتها استبعادًا لنجوم مصر والأعمال المصرية من موسم الرياض هذا العام، على عكس المواسم السابقة.

وعلّق العديد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي على المنشور، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "بالتوفيق"، "أحسن قرار"، "مصر رقم واحد".