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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

لتوفير 16 ألف فرصة عمل..9 شركات تضخ استثمارات جديدة بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية

المنطقة الحرة بمحافظة الإسماعيلية
المنطقة الحرة بمحافظة الإسماعيلية
علياء فوزى

استقبلت المنطقة الحرة بمحافظة الإسماعيلية استثمارات جديدة من 9 شركات صينية وتركية بتكلفة استثمارية 41.6 مليون دولار، في قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة وملابس الحماية والوقاية الخاصة بالألعاب الرياضية وإنتاج قطع غيار أجهزة التدفئة والسباكة، ويبلغ عدد فرص العمل المباشرة التي ستوفرها هذه الاستثمارات حوالي 16 ألف فرصة عمل.
 

وقال  حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تدفقات الاستثمارات الجديدة تظهر نجاح جهود الحكومة المصرية في تهيئة بيئة الاستثمار وخلق فرص للتصنيع قادرة على تشغيل آلاف العاملين، مشيراً إلى التزام الاستثمارات الجديدة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بتصدير 100% من إنتاجها للخارج، التزاماً باستراتيجة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية "الاستثمار من أجل التصدير"، متوقعاً أن يبدأ الإنتاج الفعلي للمصانع الجديدة في عام 2026.
 

ترفيق 60 فدان خلال 2024

وأعلن المهندس أيمن صالح، رئيس المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، نجاح المنطقة في ترفيق 60 فدان خلال 2024 وتهيئتها للأغراض الصناعية وتخصيصها للمستثمرين، كما تعمل المنطقة حالياً على ترفيق 70 فدان خلال 2025 لمواكبة الطلب الضخم على الاستثمار الصناعي في مصر عامةً، وفي إقليم قناة السويس خاصةً.

وأعرب ممثلو الشركات الصينية والتركية عن سعادتهم بالإجراءات المُيسرة وبيئة الاستثمار الجاذبة التي توفرها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما أعلنوا عن خططهم للمساهمة في نقل قطاعات كبيرة من عملياتهم الإنتاجية إلى مصر، بغرض المساهمة في خطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتحويل مصر لمركز رئيسي للتصدير وإعادة التصدير في منطقة الشرق الأوسط، خاصةً أن مصر تتمتع باتفاقيات تجارية تمنحها ميزة تفضيلية في معظم الأسواق الرئيسية حول العالم.

هيئة الاستثمار مصر تركيا الصين المناطق الحرة

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