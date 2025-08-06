غرفة المنشآت والمطاعم السياحية: التدريب على صحة وسلامة الغذاء أولوية

وجهت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية،دعوتها إلى أعضاء جمعيتها العمومية بسرعة التسجيل والاستفادة من البرامج التدريبية المتاحة على المنصة الرقمية الرسمية للتدريب السياحي "EGTAP"، التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا بهدف الارتقاء بالمستوى المهني للعاملين في القطاع السياحي.

المنشآت والمطاعم السياحية

وأكد ياسر التاجوري، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن إطلاق هذه المنصة يُعد خطوة نوعية على طريق تطوير العنصر البشري العامل في قطاع السياحة والمطاعم، مشيرًا إلى أن الدورات المتخصصة المتوفرة عبر المنصة – خاصة في مجالات "صحة وسلامة الغذاء" و"الغذاء الصحي الآمن" – تمثل أولوية قصوى للغرفة، نظرًا لارتباطها المباشر بجودة الخدمات المقدمة للسائحين والرواد وتاتى ضمن أحد أدوات ومعايير تحسين التجربة السياحية للوافدين .

وأوضح التاجوري أن المعايير الصحية والغذائية أصبحت من أبرز مقاييس المنافسة بين المقاصد السياحية حول العالم، ما يجعل من الضروري أن يواكب العاملون في منشآتنا السياحية والمطاعم هذه المعايير من خلال تدريب متخصص وحديث، يضمن تقديم خدمة راقية تليق باسم مصر السياحي.

وأضاف رئيس الغرفة، أن المنصة الإلكترونية تمثل فرصة ثمينة لكافة المنشآت والمطاعم لتطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة فرق العمل لديها، لافتًا إلى أن الدورات متاحة مجانًا وتهدف إلى تعزيز المهارات وفق أحدث المعايير الدولية في التدريب السياحي والفندقي.

ودعا التاجوري جميع الأعضاء إلى سرعة التسجيل على المنصة، وتحديد البرامج التدريبية الأنسب لطبيعة عمل منشآتهم، مع موافاة الأمانة العامة بالغرفة بأي ملاحظات أو استفسارات قد تطرأ أثناء استخدام المنصة، تمهيدًا لرفعها إلى الجهات المختصة بالوزارة لضمان تحسين الأداء وتذليل العقبات.

واختتم رئيس الغرفة تصريحه بتأكيده أن الغرفة لن تدخر جهدًا في دعم أعضائها بكل ما يسهم في تطوير الأداء المهني والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة داخل المطاعم والمنشآت السياحية المصرية، تعزيزًا لقدرتها التنافسية إقليميًا وعالميًا.