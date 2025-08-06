جنيف للدراسات: روسيا لا تستعجل التهدئة ومتمسكة بشروطها الاستراتيجية

قال رضا سعد، الخبير في العلاقات الدولية ومدير مركز جنيف للدراسات السياسية، إن زيارة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى موسكو تأتي قبل يومين فقط من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي قد تشهد فرض عقوبات جديدة على روسيا والدول المستوردة لنفطها، مثل الصين والهند.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحديث عن اتفاق أو تهدئة في الوقت الراهن لا يزال مبكرًا، ما لم يحمل ويتكوف مقترحات عملية تتوافق مع الأهداف الروسية التي دفعتها لشن عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا، مشيرًا إلى أن موسكو لا تستعجل وقف الحرب، ولا تسعى إلى التهدئة إلا وفقًا لشروطها ومصالحها الاستراتيجية.

تقارب وجهات النظر

وعن إمكانية تقارب وجهات النظر في اللقاء المرتقب، أوضح سعد أن روسيا قد تقدم بعض المبادرات الدبلوماسية، مثل التبادل المحتمل للأسرى مع أوكرانيا، أو إبداء استعداد مبدئي لعقد لقاءات مستقبلية، كما سبق للرئيس بوتين أن أبدى انفتاحه على لقاء مع الجانب الأوكراني في إسطنبول، بشرط توفر الإعداد الجاد وعدم التنازل عن الثوابت الروسية، وفي مقدمتها رفض انضمام أوكرانيا إلى الناتو، والاعتراف بضم الأقاليم الأربع وجزيرة القرم.

وبشأن العقوبات الأمريكية المحتملة على الدول التي تواصل شراء الطاقة من روسيا، رأى سعد أن هذه الدول، وعلى رأسها الصين والهند، لن تتراجع عن تحالفها الاستراتيجي مع موسكو، نظرًا لحالة التوتر والتنافس التجاري الحاد مع الولايات المتحدة، خاصة بين واشنطن وبكين.

مستقبل الصراع العسكري

وحول مستقبل الصراع العسكري، شدد على أن موسكو لا ترغب في توسيع رقعة الحرب لتشمل دولًا أوروبية أخرى، وأنها لا تزال تعتبر الملف الأوكراني متعلقًا بأمنها القومي فقط، في المقابل، يرى الجانب الأوروبي نفسه مستبعدًا من مفاوضات أمريكية-روسية محتملة، رغم أنه الجهة التي تتحمل الأعباء الأكبر سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، ما يفسّر تشدده ودعمه الثابت لأوكرانيا منذ بداية الحرب.

https://www.youtube.com/watch?v=B1nZUHLHKKc