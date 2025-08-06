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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سوزوكي ألتو هاتشباك سعرها 300 ألف جنيه

سوزوكي ألتو موديل 2020
سوزوكي ألتو موديل 2020
إبراهيم القادري

يمتلئ سوق السيارات المصري بالعديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سوزوكي ألتو موديل 2020 

وتتوافر تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، سوزوكي ألتو موديل 2020، وتنتمي ألتو لفئة السيارات الهاتشباك .

مواصفات سوزوكي ألتو موديل 2020 الخارجية

سوزوكي ألتو موديل 2020 

تظهر سيارة سوزوكي ألتو موديل 2020 من الخارج بتصميم أنيق بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة سوزوكي، وتم تثبيت شعار شركة سوزوكي علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مساحات للزجاج أمامية وخلفية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة .

محرك سوزوكي ألتو موديل 2020

سوزوكي ألتو موديل 2020 

تمكنت سيارة سوزوكي ألتو موديل 2020 من قطع مسافة 423 ألف/كم، وبها محرك سعة 800 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، وتباع باللون الأحمر .

مقصورة سوزوكي ألتو موديل 2020 الداخلية

زودت مقصورة سيارة سوزوكي ألتو موديل 2020 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين امامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات تخزين إضافية بالأبواب الأمامية، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية، وبها فرش مقاعد من الجلد .

سوزوكي ألتو موديل 2020 

سعر سوزوكي ألتو موديل 2020

يبلغ سعر سيارة سوزوكي ألتو موديل 2020 في سوق السيارات المصري للمستعمل 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات المستعملة سوزوكي ألتو ألتو موديل 2020 السيارات الهاتشباك

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