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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اجتماع لجنة تيسير أنشطة مشروع مركز متكامل للنباتات الطبية ببني سويف

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

ترأس بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اجتماع لجنة تيسير أنشطة مشروع إنشاء مركز خدمي متكامل للنباتات الطبية والعطرية ووحدة معالجة نموذجية بقرية الظهير الصحراوي بمركز سمسطا، وذلك لمراجعة واعتماد الرسومات الهندسية التفصيلية والمواصفات الفنية للأعمال المعمارية والإنشائية الخاصة بالمشروع،

 

حضر الاجتماع :مدحت صلاح رئيس مركز سمسطا، د.علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية ومنسق المشروع، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني ،ووكلاء ومديري مديريات الزراعة والإسكان، ومديري إدارات الشئون القانونية والمالية والتعاقدات، وشئون البيئة بديوان عام المحافظة، وممثلين عن المكتب الاستشاري المشرف على تصميم المشروع، وممثلي شركات المرافق.

 

وخلال الاجتماع، تم استعرض الرسومات الهندسية والمواصفات الفنية التفصيلية للمشروع، وتلاشي الملاحظات التي أشارت إليها اللجنة في الجلسة التشاورية السابقة، مع مراعاة اشتراطات الحماية المدنية والمعايير البيئية، فيما قام ممثلى مشروع الدعم الفنى للوزارة باستعراض منجزات المرحلة الأخيرة من إعداد التصميم وقد انتهت اللجنة، بعد مناقشة جميع جوانب المواصفات، إلى اعتماد الرسومات الهندسية والمواصفات الفنية المعروضة، تمهيدًا لبدء تنفيذ المشروع وفقًا لما تم عرضه، وذلك بعد استيفاء الجهة المنفذة للموافقات البيئية اللازمة وكذا اشتراطات الأمن والسلامة والحماية المدنية.

 

 أكد نائب المحافظ أهمية المشروع الذي يمثل أحد المشروعات المحورية التي تسعى المحافظة من خلالها إلى دعم سلاسل القيمة المضافة في قطاع النباتات الطبية والعطرية، وتعزيز فرص التصنيع والتسويق، وفي إطار جهود المحافظة لدعم وتنمية قطاع النباتات الطبية والعطرية باعتباره أحد القطاعات الواعدة ضمن استراتيجية التنمية الاقتصادية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الاجتماعات الدورية للجنة التيسير تأتي في إطار التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية لتسريع إجراءات التنفيذ وضمان جاهزية البنية الفنية والمعمارية وفق أفضل المعايير.

بني سويف الفشن سمسطا

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