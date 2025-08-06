قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المشكلة خلصت.. رئيس جامعة طنطا يستجيب لأزمة الأطباء المقيمين في المستشفيات الجامعية ويجتمع بوفد من الطبيبات|صور
برصاص الاحتلال.. استشهاد سليمان العبيد الهداف التاريخي للأندية الفلسطينية
وزير الخارجية: نرفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه
الكشف عن موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية رسميا
إجراءات صارمة.. 35 لجنة على مستوى الجمهورية للتفتيش على مخازن الأعلاف
بعد انتهاء الانتخابات.. تعرف على موعد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ
ميلان يضم السويسري أردون جاشاري حتى 2030 لتعزيز خط الوسط
خالد الجندي: القرآن الكريم تعامل مع موضوع أصحاب الكهف بأسلوب إعجازي مقصود
وراك 110 ملايين.. محمد شردي: لا أحد يعارض موقف الرئيس السيسي من رفض تهجير الفلسطينيين
مدبولي يحسم الجدل: كل الحكومات ستكون مُلتزمة بتنفيذ ما نتعهد به بشأن "الإيجار القديم"
هل يجب للمأموم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟.. الإفتاء تجيب
السيطرة على حريق شب في كمية من المخلفات بالخانكة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مليون مكالمة في الساعة.. مشروع تجسس سري بين مايكروسوفت وجيش الاحتلال الإسرائيلي

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

كشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية بالتعاون مع “مجلة +972” وموقع “Local Call” عن مشروع سري بين شركة مايكروسوفت الأميركية ووحدة الاستخبارات الإسرائيلية 8200، يقوم على تطوير نسخة خاصة من منصة "أزور" السحابية لتخزين بيانات استخباراتية ضخمة تتعلق بملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبحسب التحقيق، استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا النظام لتسجيل وتحليل كم هائل من المكالمات الهاتفية اليومية، ما مكنه من التخطيط لغارات جوية وعمليات اعتقال وتدخلات عسكرية دقيقة.

لقاء رفيع ومشروع ضخم

في أواخر عام 2021، التقى الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، بقائد وحدة 8200، يوسي سارييل، في مقر الشركة بالقرب من سياتل. 

وخلال اللقاء، نال سارييل دعم ناديلا لنقل كميات ضخمة من البيانات الاستخباراتية إلى منطقة آمنة وخاصة ضمن بنية Azure السحابية.

ومنذ 2022، بدأت الوحدة في بناء نظام مراقبة واسع النطاق، قادر على تسجيل وتخزين ملايين المكالمات الهاتفية للفلسطينيين، باستخدام خوادم مايكروسوفت في أوروبا، خاصة في هولندا وآيرلندا، وفق ما ورد في وثائق مسربة ومقابلات مع مصادر داخل الشركة والجيش الإسرائيلي.

نظام مراقبة شامل

مصادر من داخل الوحدة 8200 أكدت أن هذا النظام يمكن ضباط الاستخبارات من العودة إلى المكالمات المسجلة وتحليل محتواها، وهو ما منحهم أدوات غير مسبوقة لتحديد أهدافهم بدقة، خصوصاً خلال العمليات العسكرية في غزة.

وأشارت هذه المصادر إلى أن الشعار غير الرسمي للمشروع داخل الوحدة أصبح: "مليون مكالمة في الساعة"، في إشارة إلى حجم البيانات التي يمكن جمعها وتحليلها.


مايكروسوفت: لسنا على علم بالمحتوى

رغم أن شركة مايكروسوفت تنفي معرفتها بنوع البيانات التي تخزنها الوحدة 8200، فإن التحقيق أشار إلى أن تقنياتها استُخدمت لتجميع محتوى المكالمات وتحليله. وأكد متحدث باسم الشركة أن التعاون كان بهدف "تعزيز الأمن السيبراني" ولم يشمل مراقبة المدنيين أو استخدام الخدمات لتحديد أهداف عسكرية.

ومع ذلك، تكشف المصادر أن البيانات المخزنة في "أزور" استخدمت خلال الحرب على غزة لتحديد أهداف للغارات، عبر مراجعة مكالمات سكان المناطق المستهدفة.

ضغوط داخلية واحتجاجات


أثارت هذه المعلومات غضبا داخل الشركة، حيث واجهت مايكروسوفت احتجاجات من موظفين ومستثمرين، خاصة بعد استخدامها المحتمل في الحرب الإسرائيلية على غزة. 

وفي مايو، قاطع أحد الموظفين كلمة رئيسية ألقاها ناديلا، صائحاً: "ما رأيك أن تظهر كيف تدار جرائم الحرب الإسرائيلية بواسطة أزور؟".

الضفة الغربية في قلب النظام
ورغم تصاعد استخدام النظام خلال حملة غزة، فإن التركيز الأساسي ظل على الضفة الغربية، حيث يعيش أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي. 

وتؤكد المصادر أن النظام يستخدم هناك لجمع معلومات حساسة، زعم أنها استخدمت في بعض الحالات للابتزاز أو لتبرير الاعتقالات وحتى الاغتيالات.

أحد ضباط الوحدة صرح: "عندما يحتاجون إلى اعتقال شخص دون مبرر قانوني قوي، يجدون ما يبرر ذلك في هذه البيانات".

مايكروسوفت والجيش الإسرائيلي وحدة الاستخبارات الإسرائيلية 8200 منصة أزور السحابية الضفة الغربية وقطاع غزة التجسس بين مايكروسوفت وإسرائيل الحرب على غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جامعة طنطا

ماذا يحدث في جامعة طنطا؟ استقالات بالجملة لنواب النساء والتوليد

عميد كلية الطب بجامعة طنطا

تحرك عاجل.. القصة الكاملة لاستقالة نواب النساء والتوليد في جامعة طنطا

وزير التربية والتعليم

إعادة توزيع المعلمين بالمدارس حرصاً على تحقيق رضاهم الوظيفي

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 في محطات الوقود

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

سوزي الأردنية و مونلي

شريكها في كل حاجة غلط.. بلاغ ضد صديق سوزي الأردنية

انتخابات مجلس الشيوخ

قبل الإعلان عن نتيجة انتخابات الشيوخ.. شروط الفوز بالفردي والقوائم

ارشيفية

جريمة الحي الراقي .. النيابة تأمر بتشريح جثمان صغير المهندسين

ترشيحاتنا

الحر

تحذير .. أمراض خطيرة تصيبك بسبب الحر تجعلك طريح الفراش

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| أرملة إبراهيم شيكا تكشف السبب الحقيقي للوفاة.. متى يصبح البيض خطرًا على صحتك؟

البغاشة

طريقة عمل البغاشة الشرقية على أصولها

بالصور

ازاي تشتري السلع بتخفيض 18% من التموين؟ الأماكن والأسعار

تخفيض الاسعار 2025
تخفيض الاسعار 2025
تخفيض الاسعار 2025

طريقة عمل اللحمة بالبصل

طريقة عمل اللحمة بالبصل
طريقة عمل اللحمة بالبصل
طريقة عمل اللحمة بالبصل

ناد ألماني يتراجع عن ضم لاعب إسرائيلي بسبب منشورات مثيرة للجدل حول غزة

المهاجم الإسرائيلي شون وايزمان
المهاجم الإسرائيلي شون وايزمان
المهاجم الإسرائيلي شون وايزمان

بلقيس فتحي تطرح "يامطنشنا" باللهجة المصرية | فيديو

بلقيس
بلقيس
بلقيس

فيديو

بلقيس

بلقيس فتحي تطرح "يامطنشنا" باللهجة المصرية | فيديو

طبيب شيكا

كان بيحب التيك توك.. تعليق طبيب شيكا على أزمة سرقة الأعضاء

سوزي الأردنية

طارق سابها ومونلي أنتيمها.. حكاية سوزي الأردنية حتى الحبس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد