طرح فيلم أريانا جراندي WICKED: FOR GOOD المنتظر .. 21 نوفمبر

تخوض النجمة العالمية أريانا جراندي تجربة سينمائية جديدة ومميزة، حيث تؤدي دور “جليندا” في الفيلم المنتظر “WICKED: FOR GOOD”، وهو الجزء الثاني من الفيلم الناجح “Wicked”.

فيلم “WICKED: FOR GOOD” هو إنتاج ضخم من إخراج جون إم. تشو ، ويشارك أريانا جراندي البطولة النجمة الحائزة على الجوائز سينثيا إريفو، التي تجسد دور “إلفابا”، الساحرة الشريرة في الغرب، في ثنائية درامية موسيقية تسلط الضوء على خلفية الشخصيتين الأسطوريتين من عالم أوز، قبل أن تصبحا “الساحرتين الطيبة والشريرة” كما عرفهما الجمهور.

وتلعب أريانا جراندي دور “جليندا”، وهي ساحرة تتميز بالبهجة والسطوع والأناقة، وتعكس شخصية معقدة تخوض تحولات درامية خلال القصة.

يُعد هذا الدور تحديًا جديدًا لأريانا، التي بدأت مسيرتها في المسرح الموسيقي قبل أن تنطلق بقوة في عالم البوب، وتحقق شهرة عالمية كأحد أبرز نجمات الغناء في العقد الأخير.

وقد أثار ظهورها الأول في الإعلان التشويقي للفيلم ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى الجمهور إعجابه بأدائها الصوتي المذهل وملامحها التي تتماشى مع روح الشخصية.

ومن المقرر أن يُعرض الفيلم في صالات السينما ابتداءً من 21 نوفمبر 2025، بعد انطلاق تصويره منذ عدة أشهر استغلالاً للنجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول.

وجمع الفيلم أكثر من 164 مليون دولار عالميًا في أول عطلة نهاية أسبوع، محققًا أكبر افتتاح لفيلم مقتبس عن مسرحية برودواي، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي حققه فيلم “Les Misérables” في عام 2012.

كما حصل على جائزتين من جوائز الأوسكار، بالإضافة إلى 10 ترشيحات أخرى، وفاز بجائزة جولدن جلوب واحدة مع 4 ترشيحات إضافية.