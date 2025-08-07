مات من الفرحة.. القصة الكاملة لوفاة شاب بعد كتب كتابه على عروسه بالمنوفية

سادت حالة من الحزن بين أبناء قرية دنشواي بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية عقب وفاة شاب قبل فرحه ب 10 أيام حيث احتفل بكتب كتابه وتم نقله إلي المستشفي.

وأكد والد الشاب محمد، أن نجله أصغر أبناءه وكان يحتفل بكتب كتابه الأربعاء الماضي وبعد كتب الكتاب واحتفاله مع أسرته شعر بإعياء وتم نقله إلي مستشفي الشهداء ومنها إلي مستشفي شبين الكوم.

واكد الأب أن نجله استمر في المستشفي نحو 8 أيام حتي تم إعلان وفاته قبل فرحه ب 10 ايام حيث كان يستعد للزفاف هذه الأيام ولكن القدر كان له كلمة أخري.

وأكد شقيقه، أن محمد كان فرحا للغاية بكتب كتابه وكان ينتظر زفافه ولكنه شعر باعياء بعد كتب الكتاب وتم نقله المستشفي.

وأوضح أنه بعد 8 أيام من احتجازه بالمستشفي أخبروه بأن شقيقه توفي وسط حالة من الصدمة بين الجميع.

وتابع شقيقه، أن محمد كان محبا للحياة وكان ينتظر زفافه علي عروسته التي لم تتركه يوما داخل المستشفي وتعيش في حالة صدمة منذ وفاته.

وأوضح أن الأسرة جهزت كل شي من اجل الفرح حيث كانت شقته في انتظاره هو وعروسته وكذلك كروت الفرح تم طبعها والجميع كان في انتظار فرحه ولكنه زف الي الجنة في مشهد مهيب.