الإغاثة الطبية بغزة: أكثر من 12 ألف مريض بحاجة لعمليات عاجلة خارج القطاع

أكد مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، محمد أبو عفش، أن أكثر من 12 ألف مريض في القطاع بحاجة ماسة إلى إجراء عمليات جراحية عاجلة خارج غزة، في ظل تدهور كارثي يشهده النظام الصحي بفعل الحصار الإسرائيلي.

وأوضح أبو عفش، في مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن آلاف المرضى محرومون من السفر للعلاج نتيجة القيود الإسرائيلية المشددة على المعابر، الأمر الذي يهدد حياة الآلاف في ظل غياب الإمكانيات الطبية الأساسية داخل القطاع.

وأشار إلى أن المنظومة الصحية تعمل بقدرة تفوق 300% من طاقتها الفعلية، ما يضطر المرضى إلى افتراش ممرات الطوارئ، بينما تستمر المجاعة وتفشي الأمراض في أوساط المدنيين، ما يجعل الوضع الصحي في غزة على حافة الانهيار التام.

