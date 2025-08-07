أزمة جديدة تضرب الزمالك.. نجم الفريق يماطل والنادي يهدد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تطورات جديدة في ملف تجديد عقد اللاعب محمد السيد، الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، مشيرًا إلى وجود مماطلة واضحة من جانب اللاعب في حسم ملف التجديد حتى الآن.

وأوضح المصدر أن محمد السيد طلب تأجيل المفاوضات بشأن تمديد عقده، بسبب عدم رضاه عن العرض المالي المقدم من إدارة النادي، إلى جانب رغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجي، وهو ما فتح باب التكهنات حول مستقبله.

اهتمام من الأهلي وبيراميدز يعقد موقف الزمالك

وتزايدت التكهنات في ظل اهتمام النادي الأهلي بالحصول على خدمات اللاعب، إضافة إلى دخول نادي بيراميدز على خط المفاوضات، ما يعقد موقف الزمالك ويزيد من التوتر داخل القلعة البيضاء.

و أكد المصدر أن ملف محمد السيد لا يزال أولوية قصوى لدى الإدارة، وأن النادي يسعى لحسمه قبل دخول اللاعب في المنطقة الحرة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير.

وشددت الإدارة البيضاء على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي حال استمرار المماطلة من جانب اللاعب، ولوحت باتخاذ إجراءات قوية وصارمة في حال رفضه التجديد خلال الفترة المقبلة.