تعديلات في المخططات التفصيلية للقرى ببني سويف .. تفاصيل

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بني سويف برئاسة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ،على طلب مقدم من مواطن _ مقيم بقرية بياض العرب شرق النيل_ يلتمس فيه الموافقة على استحداث وإدراج قطعة أرض يمتلكها بمساحة 65م2، بالمخطط التفصيلي المعتمد للقرية ، بغرض استعمالها سكنى ، بجانب الموافقة على الطلب الذي تقدم به أحد المواطنين ، يلتمس فيه رفع مقترح لمحطة صرف صحي من على قطعة أرض يمتلكها بمساحة 400م2،من على المخطط التفصيلي المُعتمد لقرية منشأة حيدر يكن التابعة لتزمنت الشرقية مركز بني سويف

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة،حيث تمت مناقشة عددا من الموضوعات وطلبات المواطنين،بشأن الموافقة على إجراء تعديلات بمخططات تفصيلية للقرى،وذلك بحضور:السيد بلال حبش نائب المحافظ،اللواء حازم عزت السكرتيرالعام"أمين المجلس"،العميدمحمد برعي المستشار العسكري للمحافظة ،أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ،المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني،لمياءالعربي"مقررة المجلس التنفيذي"مدير إدارة المجالس واللجان والمؤتمرات وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات والمديريات والمصالح الحكومية والمجالس القومية المتخصصة والجامعة والإدارات المركزية بديوان عام المحافظة

كما وافق المجلس على الطلب المُقدم من بعض أهالي قرية ننا مركز اهناسيا، يلتمسون رفع مقترح مدرسة للتعليم الأساسي على مساحة 2500 م2 "طبقا لعقود الملكية"، بالإضافة إلى الموافقة على طلب مماثل تقدم به بعض المواطنين بشأن رفع مقترح لمحطة صرف صحي من على باقي المساحة بالمخطط التفصيلي لقرية منقريش والتي تُقدر بمساحة 52م2