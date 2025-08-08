أقر بالتعاطي وبالفيدوهات الخادشة للحياء.. أقوال خالد الرسام بعد حبسه

أقر صانع المحتوى المعروف بـ«خالد الرسام» ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية مرتفعة.

وأكد أن تصوير تلك الفيديوهات تم في مركز مغاغة بمحافظة المنيا، وبثها لاحقًا عبر الإنترنت مضيفا بحيازته لمادة الحشيش بقصد التعاطي.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية.

وردت عدة بلاغات ضد صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة تمثل خروجاً على الآداب العامة وتحرض على الفسق والفجور وتمثل إعتداء على القيم والمبادئ الأسرية.

عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكور (مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا) ، وضُبط بحوزته (سلاح نارى "غير مرخص" – كمية من مخدر الحشيش) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى ، ونشره مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.