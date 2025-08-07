أحمد زايد: الذكاء الاصطناعي أصبح له تأثير على الحياة الاجتماعية

أكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الاسكندرية، أن العلوم الاجتماعية في مجتمعاتنا غير معترف بها كعلوم له أهمية عند كثير من الناس وهذه العلوم تؤشر على مخاطر تؤثر على تشكيل العمران البشري للمجتمع.

وقال أحمد زايد، خلال لقاء له لبرنامج “معكم”، عبر فضائية “اون”، أن علم الاجتماع تطور والمجتمعات تغيرت بشكل كبير وأحد التغيرات الكبرى التي جعلت العلوم الاجتماعية تحتاج إلى تغيير أدواتها في البحث.

وتابع مدير مكتبة الاسكندرية، أن ما يحدث خلق عند الناس اتجاهات مختلفة وأكواد للحياة مختلفة وعوالم مستقلة، مؤكدا أن الشباب الان أصبح لديه مستقبل وعنده معلومات على الهاتف المحمول الخاص به، وهذا الجهاز خلق عندهم تطلعات أكبر من الامكانيات عندهم، حتى أن الذكاء الإصطناعي أصبح له تأثير على الحياة الإجتماعية.



