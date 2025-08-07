أحمد زايد يكشف تفاصيل جائزة جديدة تمنحها مكتبة الإسكندرية للشباب

أكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الاسكندرية، أنه قام بعمل رؤية بعد تعيينه مديرا لمكتبة الاسكندرية ، واقترح في تلك الفترة فكرة الجوائز للشباب وفي التراث والكتب، مشيرا إلى أن المكتبة لها كفاءات على قدر عالي، ويقومون بالإنتاج.

وقال أحمد زايد، خلال لقاء له لبرنامج “معكم”، عبر فضائية “اون”، أن أي شخص لديه فكرة أعمل على تشجيعها، واعمل على أن يكون هناك نمط مختلف للعمل الثقافي داخل مكتبة الإسكندرية، مؤكدا أنه لمدة عام ونصف عملت على التحضير للجائزة

وتابع مدير مكتبة الاسكندرية، أن قيمة الجائزة المالية من المكتبة تقدر بمليون جنيه، مؤكدا أنه قمنا خلال هذا العام بالتطرق لموضوع التكنولوجيا الخضراء تزامنا مع التغيرات المناخية، وخلال العام القادم سيكون هناك تطرف للقضايا الفلسفية والمجتمعية.

الجائزة يمكن أن يتم تقديمها لفرد أو مؤسسة، في بحث يساهم في تحسين البيئة، وتعمل على التقليل من الإنبعاثات الكربونية.