قناة الحياة تبدأ بث حفل أصالة نصري في مهرجان العلمين

بدأت الفنانة أصالة نصري حفلها ضمن فعاليات مهرجان العلمين 2025، في سهرة فنية تنقلها قناة الحياة حصريًا ومباشرة.



ويُعد هذا الحفل من أبرز محطات المهرجان، حيث تقدم أصالة مجموعة من أشهر أغانيها وسط حضور جماهيري ضخم من محبيها في مصر والوطن العربي.





ويأتي الحفل ضمن سلسلة من الفعاليات الفنية التي تستضيفها مدينة العلمين، تأكيدًا على تحولها إلى وجهة سياحية وثقافية كبرى على ساحل المتوسط.







طرحت النجمة أصالة، ألبومها الجديد بعنوان "ضريبة البعد" عبر جميع المنصات الرقمية، وتصدّرت الأغنية التي تحمل اسم الألبوم الاهتمام فور طرحها، وهي من ألحان مدين.

أغنية "ضريبة البعد" من كلمات أحمد عيسى، توزيع أمين نبيل، وميكس وماستر ماهر صلاح، وتتميّز بلحنها المميز الذي يحمل مشاعر البُعد والفقد والاشتياق، وهو ما عبّرت عنه أصالة بإحساسها المعروف، مدعومًا بلحن بسيط وعميق من مدين، في هذا التعاون الجديد الذي يضيف محطة مميزة لسجلهما الفني المشترك.

وتتعاون أصالة فى ألبومها الجديد “ضريبة البعد” مع عدد كبير من الشعراء والملحنين ولعل من أبرز هؤلاء الشعراء منة عدلي القيعي وأحمد المالكي ومحمود عليم ومحمد عبد المجي والملحنين كل من تامر عاشور ومصطفى العسال وجابر جمال وأحمد حسن رؤول وناصر الجيل ومحمد الشرنوبي.

أصالة نصري - كلام فارغ

في أول يونيو الجاري، طرحت الشركة المنتجة لألبوم الفنانة أصالة نصري، الجديد، أغنية كلام فارغ، من ألبومها، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

وتتعاون الفنانة أصالة في ألبومها الجديد مع الشاعر أحمد حسن راؤول ، من خلال أغنية جبروت ، ويتولي تلحينها محمد عبيه ، وتوزيع أحمد أمين .