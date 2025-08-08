قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

دراسة تحذر من خطر شاشات الهواتف والتليفزيون على صحة القلب

دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب
دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب
هاجر هانئ

حذرت دراسة حديثة صادرة عن مجلة جمعية القلب الأمريكية من أن قضاء الأطفال والمراهقين ساعات طويلة أمام الشاشات سواء عبر الهواتف الذكية أو أجهزة الألعاب أو مشاهدة التلفزيون قد يرفع من احتمالية الإصابة بمشكلات في القلب واضطرابات التمثيل الغذائي، مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول ومقاومة الإنسولين.

وشمل البحث، الذي أجرى في الدنمارك على أكثر من ألف مشارك من فئتي الأطفال والمراهقين، تحليل العلاقة بين وقت الشاشة والعوامل المؤثرة على صحة القلب، وأظهرت النتائج أن كل ساعة إضافية من وقت الشاشة ترتبط بزيادة ملموسة في مؤشرات الخطر القلبي، وأن هذه المخاطر تصبح أكبر لدى من ينامون لفترات أقصر أو يذهبون للنوم في وقت متأخر.

كما بين التحليل أن ثلاثة ساعات إضافية يوميًا أمام الشاشات قد ترفع مستوى الخطر بنسبة تصل إلى نصف انحراف معياري مقارنة بالأقران، وهو ما اعتبره الباحثون مؤشرًا مقلقًا خاصة عند تكرار هذه العادة لسنوات.

مخاطر الجلوس إمام الشاشات لفترات طويلة


 

واكتشف الفريق البحثي ما وصفه بـ “بصمة أيضية” في الدم مرتبطة بوقت الشاشة، وهي مجموعة من التغيرات في المؤشرات البيوكيميائية قد تساعد على رصد التأثيرات الصحية مبكرًا، وأشاروا إلى أن هذه التغيرات قد تكون إنذارًا مبكرًا لمخاطر تمتد إلى مرحلة البلوغ.


 

وأكد الخبراء على أهمية وضع روتين يومي متوازن للأطفال، والحد من استخدام الشاشات خاصة قبل النوم، مع تشجيع الأنشطة البديلة التي تنمي الإبداع وتساعد على الترفيه بعيدًا عن الأجهزة، كما دعوا الأهل ليكونوا قدوة حسنة في إدارة وقت الشاشة، وشرح أسباب إيقاف استخدامها في أوقات معينة مثل وجبات الطعام أو الجلسات العائلية.

ورغم أن الدراسة قائمة على الملاحظة ولا تثبت علاقة سببية مباشرة، فإنها تسلط الضوء على ضرورة الانتباه لعادات استخدام الشاشات منذ الصغر، والربط بينها وبين جودة النوم وصحة القلب على المدى الطويل.

المصدر: heart

القلب جمعية القلب مشاهدة التلفزيون التمثيل الغذائي

