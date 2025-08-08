قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
8 عادات صحية تقصر العمر.. أبرزها التمارين اليومية

عادات صحية تقصر العمر
عادات صحية تقصر العمر
هاجر هانئ

في الوقت الذي يسعى فيه الكثيرون لتبني أنماط حياة صحية بهدف تعزيز طول العمر، قد تتحول بعض الممارسات رغم نواياها الجيدة إلى سلوكيات ضارة إذا تم المبالغة فيها، خبراء الصحة يحذرون من أن بعض هذه العادات، إذا خرجت عن إطار الاعتدال، قد تأتي بنتائج عكسية تؤدي إلي قصر العمر.


 

عادات صحية تقصر العمر

1. التمارين اليومية عالية الكثافة

الرياضة مفيدة للقلب والمزاج وطول العمر، لكن الإفراط في التمارين المجهدة يرهق القلب، يضعف المناعة، ويسرّع تآكل المفاصل، ينصح الخبراء بممارسة نشاط معتدل 150 إلى 300 دقيقة أسبوعياً، أو نشاط قوي من 75 إلى 150 دقيقة، مع إدخال تمارين القوة مرتين أسبوعياً وأخذ فترات راحة منتظمة.

2. النوم المفرط

النوم لساعات طويلة أكثر من 9 ساعات يومياً قد يرتبط بزيادة مخاطر السكري وأمراض القلب، إضافة إلى التأثير على الإيقاع الحيوي للجسم. التوصية الأمثل: الالتزام بـ7 إلى 9 ساعات نوم منتظمة، مع عادات نوم صحية مثل تجنب الشاشات قبل النوم.


 

3. القلق المفرط بشأن الصحة

المراقبة المستمرة للأعراض وتكرار الفحوصات بلا سبب قد تسبب إرهاقاً نفسياً وتزيد من التوتر والقلق، الفحوصات الدورية كافية، وفيما بينها يُنصح بالثقة بجسدك والتركيز على النشاطات المبهجة والتواصل الاجتماعي.


 

4. إهمال العلاقات الاجتماعية لصالح العمل

الانغماس المستمر في العمل على حساب الروابط الاجتماعية يرفع مخاطر الوحدة، وهي عامل خطر لأمراض القلب والتدهور العقلي، لذلك موازنة الوقت بين العمل والأنشطة الاجتماعية أو التطوعية.

5. فرض الإيجابية وتجاهل الضغوط

كبت المشاعر السلبية يضع الجسم في حالة توتر مزمن، ما يرفع خطر الأرق والمشاكل المناعية، الأفضل التعبير عن المشاعر ومعالجتها بطرق صحية بدلاً من إنكارها.
 

6. الاعتماد المفرط على تطبيقات التأمل والذهن

التطبيقات قد تساعد كبداية، لكن الاعتماد الكامل عليها يمنع تطوير مهارات ذاتية للتعامل مع الضغوط، ينصح الخبراء بممارسات يمكن القيام بها في أي وقت، مثل التنفس العميق وتقنيات التأريض الذاتي.

7. الانشغال الدائم وتحويل الحياة إلى سباق

الإنتاجية المستمرة دون فترات راحة تضع الجسم في حالة إنذار دائم، ما يرفع مستويات الكورتيزول ويؤثر على القلب والمناعة، إدخال لحظات من السكون والتأمل على مدار اليوم ضروري للحفاظ على التوازن.

8. تقييد النظام الغذائي بشدة

النقص المزمن في السعرات أو العناصر الغذائية يضعف العضلات ويزيد خطر هشاشة العظام، النظام الغذائي الصحي يقوم على التنوع والاعتدال، لا على الحرمان المفرط.


 

المصدر: ‏realsimple

