موعد مباراة بيراميدز ضد وادي دجلة في افتتاح بطولة الدوري

يحل بيراميدز ضيفا على وادي دجلة على استاد السلام في افتتاح بطولة الدوري الممتاز لموسم 2025-2026.

موعد مباراة بيراميدز ضد وادي دجلة

ومن المقرر إقامة مباراة بيراميدز ضد وادي دجلة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة وتذاع عبر قناة أون سبورت.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة وادي دجلة في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز بنسخته الجديدة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود عبد العاطي دونجا - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي.

ويسعى بيراميدز المتوج ببطولة دوري ابطال افريقيا الموسم الماضي الي تحقيق الفوز من اجل المنافسة من الجولة الاولى على لقب بطولة الدوري بعد ان ظل منافسا الاهلي حتي الامتار الاخيرة الموسم الماضي.

فيما يحاول وادي دجلة العائد لدوري الاضواء والشهرة الظهور بشكلٍ قوي من الجولة الاولي وتقديم مباراة تؤكد أحقيته بالتواجد بين الكبار.