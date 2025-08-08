قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

فوز كاسح للنرويج على حساب المكسيك وفرنسا تهزم الأرجنتين في مونديال اليد

مونديال الأندية لكرة اليد
مونديال الأندية لكرة اليد
حمزة شعيب

حقق منتخب النرويج للناشئين فوز كبير  علي نظيرة منتخبالمكسيك  بنتيجة 51/15 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة  ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، التي تستضيفها مصر حاليا وحتى 17 أغسطس المقامة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

سيطر منتخب النرويج علي مجريات اللقاء بالكامل وحقق الفوز الثاني علي التوالي ليرفع رصيده الي اربع نقاط 
وفي نفس المجموعة  حقق منتخب فرنسا الفوز علي الارجنتين بنتيجة  39/24 ليرفع رصيده الي 4 نقاط بعد الفوز علي المكسيك في الجولة الاولى .

وانطلقت  الأربعاء الماضي منافسات بطولة العالم الحادية عشرة لكرة اليد تحت 19 عامًا، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس 2025، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم، في نسخة تُقام للمرة الثانية في التاريخ بهذا العدد الكبير من الفرق، بعد نسخة 2023.

وتقام البطولة على 4 صالات هي: الصالة الرئيسية باستاد القاهرة، والصالة رقم 2 باستاد القاهرة، والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

تُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام
المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.
المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.
المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.
المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.
المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.
المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.
المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.
المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستُذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.

مونديال كرة اليد منتخب المكسيك فرنسا النرويج

