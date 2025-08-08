تعتبر طريقة عمل ستربس الدجاج المقرمش خيارًا ممتازًا لعشاء سريع وشهي مفضّل لدى الأطفال والعائلة بأكملها. ومع خطوات بسيطة ومكونات متوفرة، يمكنكِ تحضيره في المنزل بسهولة.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابّي طريقة عمل ستربس الدجاج على قناة “CBC Sofra”، إليكِ أبرز خطوات الوصفة كما قامت بإعداداها.

طريقة عمل ستربس الدجاج

المكونات الأساسية:

صدر دجاج مقطع إلى أصابع.

خليط من الدقيق أو الكورن فليكس المطحون (لاستعماله كغطاء مقرمش).

بيض مخفوق أو خليط من اللبن المخفوق لتغطية أولية.

توابل حسب الرغبة: رشة ملح، فلفل، بابريكا، ثوم بودرة، بصل بودرة.

طريقة التحضير:

ـ تتبيل الدجاج: تُرشّ توابل على قطع الدجاج بعد غمرها في البيض أو اللبن المخفوق للحصول على طعم متجانس.

ـ الغطاء المقرمش: تُغطّى الأصابع بخليط الدقيق أو الكورن فليكس حتى تتغطى بالكامل.

ـ القلي السريع: يُسخَّن القليل من الزيت في مقلاة واسعة. تُقلى الأصابع على الوجهين حتى يصبح لونها ذهبيًا ومقرمشًا.

ـ التقديم: تُقدَّم الستربس ساخنة، مع البطاطس، وأي نوع من الصوصات مثل المايونيز أو الكاتشب أو الصوص الحار.

لماذا تستحق ستربس الدجاج التجربة؟

وصفة مناسبة للمنزل ومثالية لتجمعات العائلة.

مقارنة بالقلي العميق، تعتمد القلي السريع بقليل من الزيت لنتيجة أكثر صحية.

إن كنتِ ترغبين بمظهر أكثر فخامة أو تغليف مختلف، يمكن استخدام الكورن فليكس أو البابريكا المضافة.