دعاء للميت يوم السبت.. بـ5 كلمات يبدأ النعيم وينتهي عذاب وظلمة القبر
هل النوم بعد صلاة الفجر يغضب الله؟.. احذره في هذه الحالة
موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري والقنوات الناقلة
حل أسهل مما تتخيل للتغلب على إحساس إنك مش قادر تركز
انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق .. اعرف الكيلو بكام؟
خبير تكنولوجيا يحذر: الإنترنت المظلم والعملات المشفرة وراء تمويل المحتوى الهابط
مشروب حب العزيز بالحليب .. كنز غذائي لتحسين الخصوبة والهضم
مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا على جماهير الزمالك بعد أول فوز بالدوري
نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط
كل مصوّر في النار.. الإفتاء توضح هل التصوير حرام شرعًا أم جائز
رابط الاستعلام عن محالفات المرور وطرق السداد الرسمية
أخبار البلد

انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق .. اعرف الكيلو بكام؟

شيماء مجدي

شهدت أسعار اللحوم بالأسواق انخفاضا ملموسا مقارنة بفترات الارتفاع السابقة ، ويصل هذا الانخفاض إلى 20% ، وذلك عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك .
 

أسباب انخفاض أسعار اللحوم


ويرجع ذلك الانخفاض إلى عدة أسباب لعل أبرزها المجهودات الكبيرة التى قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية من مشروعات ساهمت فى زيادة الانتاجية مثل المشروع القومى للبتلو ، ومشروع تحسين السلالات ، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات الممكنة للمربيين وتقديم الدعم لهم .
 

كما قامت وزارة الزراعة بدعم صغار المربيين مما شجع المربي على العودة للتربية مرة أخري ، ذلك غير حملات التحصين المجانية والقوافل الطبية التى تطلقها وزارة الزراعة بهدف حماية الثروة الحيوانية .
 

أسعار اللحوم اليوم

اللحم الكندوز البلدي: بين 300 و400 جنيه للكيلو حسب المنطقة وجودة اللحوم
عرق الفلتو البلدي: 420 جنيهًا للكيلو
اللحم الضأن البلدي: بين 300 و350 جنيهًا للكيلو

 اللحم البتلو: 408.5 جنيهًا للكيلو

 اللحم الموزة: نحو 295 جنيهًا للكيلو

 وش الفخدة: 300 جنيه للكيلو

 عرق الفلتو: 420 جنيهًا للكيلو

 الكبدة البلدي: بين 250 و450 جنيهًا للكيلو

 اللحم المفروم: 240 جنيهًا للكيلو

 أسعار اللحوم المستوردة:

 اللحوم السودانية: نحو 285 جنيهًا للكيلو

 اللحوم الهندية: بين 260 و310 جنيهات للكيلو

 اللحوم البرازيلية: تبدأ من 320 جنيهًا للكيلو
 

ومن جانبه ، وجّه هيثم عبدالباسط، رئيس شعبة القصابين، التحية لوزير الزراعة على تنفيذ أول مطالب الشعبة، والمتمثل في دعم الفلاح البسيط، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة اتخذت خطوات إيجابية ملموسة لصالح صغار المربين، خاصة من يمتلكون رأسًا أو رأسين من الماشية.

تسهيلات على الأعلاف

وأوضح عبدالباسط، في تصريحات تليفزيونية ، أن الوزارة قدمت تسهيلات في الحصول على الأعلاف المدعومة، مشددًا على أهمية ما تحقق بقوله: "أوجه رسالة لكل الفلاحين في مصر، بأن الحكومة ستوفر علفًا مدعومًا لصغار المربين، بشرط أن يتوجه المربي لتسجيل بهيمته في الوحدة البيطرية التابعة له." .


تراجع أسعار اللحوم
 
وفيما يتعلق بأسعار اللحوم، أشار رئيس الشعبة إلى أن الأسعار شهدت تراجعًا ملحوظًا بنسبة 20% بعد عيد الأضحى، مرجعًا ذلك إلى حالة الركود الكبير في السوق، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الدولة، من بينها مشروعات التوسع الزراعي في منطقة شرق العوينات، وزراعة العديد من المحاصيل الاستراتيجية.

واختتم عبدالباسط تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوات تسهم في خفض تكلفة الإنتاج وتقليل الفاتورة الاستيرادية، قائلاً: "سيأتي اليوم الذي نقلل فيه من الاستيراد، ويكون لدينا اكتفاء ذاتي من اللحوم والإنتاج المحلي الكافي.".
 

