عبد الرحمن دغموم يحصد رجل مباراة الاتحاد والمصري

حصد الجزائرى عبد الرحمن دغموم صانع العاب فريق المصري البورسعيدي جائزة رجل مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى عقب اختيار رابطة الأندية المحترفة .

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي فوزا كبيرا على نظيره الاتحاد السكندري 3-1 في اللقاء الذي جمع بينهما باستاد السويس منذ قليل ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري .

شهدت أحداث الشوط الأول سيطرة تامة من لاعبي المصري وإهدار العديد من الفرص المحققة للتهديف عن طريق صلاح محسن ومحمود حمادة، بينما ظهرت هجمات فريق الاتحاد على استيحاء دون خطورة على مرمى الفريق الساحلى.

وتمكن الجزائرى عبد الرحيم دغموم لاعب المصري من تسجيل أول أهداف المسابقة بمرمى الاتحاد السكندرى في الدقيقة 15 من عمر الشوط الاول.

ونجح مصطفي إبراهيم في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 48 عقب كلة ركنية للاتحاد من جهة اليمين نفذها كريم الديب بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها مصطفى إبراهيم برأسية من منتصف منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى

وألغى أمين عمر وتقنية الفيديو هدفًا لصالح المصري سجله منذر طمين في الدقيقة 65 من عمر المباراة بداعي التسلل.



وأحرز المصري الهدف الثاني في الدقيقة 68 عبر عبد الرحيم دغموم.

وسجل المصري الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلًا من الضائع عبر عمر الساعي لاعب وسط الفريق البورسعيدي.



أودع المصري أول 3 نقاط في رصيده ليتصدر الدوري المصري مؤقتًا بفارق الأهداف عن الزمالك حتى نهاية مباريات الجولة، بينما توقف رصيد الاتحاد عند دون نقاط في المركز 20 في جدول الترتيب.

تشكيل الفريقين

وخاض المصري المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى.. محمود حمدي.

خط الدفاع .. كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، عمرو سعداوي.

خط الوسط .. محمد مخلوف، أحمد علي عامر، عبد الرحيم دغموم، محمود حمادة.

الهجوم .. صلاح محسن، منذر طمين.

بينما خاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم «جنش».

خط الدفاع: مصطفى ابراهيم- محمود شبانة- كريم الديب- عبدالرحمن بودي.

الوسط: محمد توني- محمد كناريا- نور علاء.

خط الهجوم: عمرو جمعة- محمود عجيب- جون إيبوكا.