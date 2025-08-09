ريال مدريد يمدد عقد جونزالو جارسيا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن تجديد تعاقد مهاجمه الشاب جونزالو جارسيا بعقد يمتد حتى عام 2030.

وكتب حساب النادي الإسباني في بيان عبر حسابه على منصة أكس، تم تجديد جونزالو جارسيا حتى عام 2030، ليستمر مع الفريق لمدة خمس سنوات قادمة.



وكان قد انضم جارسيا إلى ريال مدريد بعمر 10 سنوات في 2014 وتدرج في صفوف فرق الشباب حتى وصل لفريق ريال مدريد كاستيا.

يذكر أن جارسيا توج بجائزة هداف كأس العالم للأندية أمريكا 2025 برصيد 4 أهداف.



وكان قد اكتسح فريق ريال مدريد الإسباني نظيره ليجانيس، برباعية مقابل هدف، في إطار لقاء ودي.