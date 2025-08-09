وكيل قوى عاملة النواب: قرار إسرائيل باحتلال غزة جريمة حرب ضد الفلسطينيين

اعتبرت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن ما جاء في البيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية المصرية والذي أدان بأشد العبارات قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية باحتلال قطاع غزة بالكامل وحذر من أن مواصلة سياسة التجويع والقتل الممنهج والإبادة الجماعية ضد المدنيين في غزة ستعمّق الكراهية، وتنشر التطرف، وتدفع المنطقة نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار بمثابة دليل قاطع على استمرار مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية وأن مصر كانت وستظل مدافعًا أصيلًا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.



وطالبت " درويش " فى بيان له أصدرته من المجتمع الدولي بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الأمن إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وفرض حل سياسي عادل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية معتبرة هذا القرار بمثابة استمرار سياسات حكومة الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية وجريمة حرب جديدة تقوم بها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.



وأشادت النائبة سولاف درويش بالموقف المصري الثابت والحاسم والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني ووضع النقاط على الحروف لحل هذه القضية مؤكدة ان استمرار اسرائيل في نهجها الاجرامي ضد الشعب الفلسطيني وممارسة سياسة التجويع والقتل لن يزيد الوضع في المنطقة إلا اشتعالاً وان قرار المجلس الوزاري سيقوض اي جهود تستهدف وضع حد للكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر العام قبل الماضى .