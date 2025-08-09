بعد ساعات من البحث.. انتشال جثمان صبي غرق مع خاله في بحر شبين بالمنوفية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في محافظة المنوفية من انتشال جثمان الطفل محمد عقب غرقه مع خاله بقرية شنوان بمركز شبين الكوم.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بانتشال جثمان الطفل محمد بعد ساعات من البحث عنه في بحر شبين الكوم.

تم نقل الجثمان الي المستشفي تمهيدا لإنهاء الإجراءات وتسليم جثمان الطفل الي أهله لتشييعه الي مثواه الأخير في مقابر الأسرة بالقرية.

كان الطفل محمد قد لقي مصرعه غرقا بصحبة خاله أثناء تواجدهم علي شط بحر شبين الكوم لقضاء بعض الوقت وتناول الغداء حيث سقط الطفل أثناء غسل يده وحاول خاله انقاذه إلا أنه سقط غريقا.

وتم انتشال جثمان الخال وتشييعه الي مثواه الأخير وانتشال جثمان الطفل بعد ساعات من انتشال جثمان الخال وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.