برلماني: خطة الاحتلال لغزة جريمة كبرى ونقف صفًا واحدًا مع الموقف العربي المشترك

أكد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، أن البيان العربي المشترك الصادر عن اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والذي أدان ورفض بشكل قاطع إعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على القطاع، خطوة جادة لوقف المجازر وحرب الإبادة فى قطاع غزة.

وأكد هندي أن هذا الإعلان يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن ما ترتكبه قوات الاحتلال من قتل وتجويع ومحاولات تهجير قسري وضم للأراضي الفلسطينية وإرهاب للمستوطنين، يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية، ويُبدد أي فرصة لتحقيق السلام، ويقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة وإنهاء الصراع.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه منذ 22 شهرًا حصارًا وعدوانًا شاملًا طال جميع مناحي الحياة في قطاع غزة، إضافة إلى الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها في الضفة الغربية والقدس الشرقية، داعيًا إلى الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي ووقف كافة الانتهاكات بحق المدنيين والبنية التحتية.

وطالب هندي المجتمع الدولى سرعة السماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية الكافية من غذاء ودواء ووقود إلى قطاع غزة، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الإنسانية، وفقًا للقانون الإنساني الدولي ومعايير العمل الدولية، مؤكدًا أن دعم مصر للقضية الفلسطينية ثابت وراسخ حتى نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة.