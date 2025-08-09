قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يسرائيل هيوم تكشف تفاصيل جديدة عن العمليات الاستخبارية الإسرائيلية في إيران
من عمرو دياب الى أحمد عبد العزيز.. نجوم تعدوا على معجبيهم فى مواقف محرجة
أستاذ دراسات إسرائيلية يكشف عن أهداف حكومة الاحتلال وآليات تدمير غزة
نوبات العمل المتواصلة تفتك بشباب الأطباء.. ماذا بعد وفاة سلمي واستقالة رنين؟
سابه يموت وخرج .. التفاصيل الكاملة لوفاة طالب على يد والده بعد وصلة تعذيب بالقليوبية
موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري والقنوات الناقلة
بعد الفجر ودون إفطار..شيخ الأزهر يستذكر تجربته مع حفظ القرآن في الكُتَّاب
بسبب خصومة ثأرية.. الإعدام لـ عامل والمؤبد لـ4 آخرين قتلوا شخصا وأصابوا 4 بأسيوط
عضو بالحوار الوطني: مخطط نتنياهو لاحتلال غزة عربدة مرفوضة
إيرلندا تعاقب إسرائيل وتفرض حظرا تجاريا على منتجات المستوطنات
شمس البارودي عن حسن يوسف: بموت من غيره
الصحة: إجراء 1350 تدخل قلبي دقيق ومعقد «مجانًا» بالشيخ زايد التخصصي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير تكنولوجيا: حروب الجيل الخامس تستخدم الشائعات كسلاح لتفكيك المجتمعات

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الدكتور عمرو صبحي، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن حروب الجيل الخامس لم تعد تعتمد على الأسلحة التقليدية، بل باتت تُشن من خلال الفضاء الرقمي، مستهدفة العقول والوعي الجمعي باستخدام الشائعات والمعلومات المضللة.

الشائعات الرقمية وأدوات تزييف الوعي

أوضح صبحي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذه الحروب تعتمد على نشر محتوى مشوّه على منصات التواصل الاجتماعي، غالبًا من خلال شخصيات وهمية أو حسابات مجهولة المصدر، بهدف إثارة الفوضى وزعزعة الثقة في المؤسسات.

الذكاء الاصطناعي في المواجهة الرقمية

وأشار إلى أن التكنولوجيا، وخاصة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، أصبحت من الأدوات الحاسمة في رصد وتتبع الحسابات المشبوهة التي تسعى لتزييف الحقائق، لافتًا إلى أن هذه الحسابات تظهر بشكل مفاجئ وبتضخم سريع نتيجة حملات دعائية ممولة.

الإنترنت العميق ساحة خفية للعبث بالوعي

حذر صبحي من خطورة "الإنترنت العميق"، الذي يُستخدم لإدارة عمليات تضليل واسعة النطاق، حيث تُبث منه رسائل موجهة عبر صناع محتوى محليين لخدمة أجندات خارجية تهدف لزعزعة الاستقرار وتشويه القيم المجتمعية.

مواجهة الحرب الناعمة تتطلب وعيًا وتقنيات حديثة

شدد خبير تكنولوجيا المعلومات على أن مواجهة حروب الجيل الخامس لا تقتصر على القوانين، بل تحتاج إلى تكامل بين التشريعات، والتقنيات الحديثة، ورفع الوعي المجتمعي، بهدف فضح الجهات التي تقف خلف بث الشائعات والمحتوى الموجه.

حروب الجيل الخامس الفضاء الرقمي منصات التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

أسعار الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

الإيجار القديم

العد التنازلي بدأ.. خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

الزمالك

رمزي صالح ينصح الزمالك بالاستغناء عن أحد الحراس ويحذره من بيراميدز

خالد الغندور

خالد الغندور ينتقد موقف جماهير الزمالك ضد زيزو في مباراة سيراميكا

اللاعب البرازيلي خوان ألفينا بيزير

أول تعليق من اللاعب البرازيلي بعد فوز الزمالك على سيراميكا

ترشيحاتنا

جثة

ينهي حياته بالقفز عاريا من طابق مرتفع في مول تجاري بالهرم

مشاجرة

إخلاء سبيل طرفي مشاجرة بسلاح أبيض في النزهة

سايس

حبس سايس فرض على مواطن دفع رسوم مالية دون وجه حق بالقاهرة

بالصور

فستان البحر.. مي عمر تخطف الانظار بإطلالة صيفية جذابة| شاهد

مي عمر
مي عمر
مي عمر

شاهد سيارة فيات الجديدة في شكل وفخامة مازيراتي

فيات
فيات
فيات

لوك صيفي.. داليا البحيري تبهر المتابعين | شاهد

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

محمد رمضان مع عائلة ترامب
محمد رمضان مع عائلة ترامب
محمد رمضان مع عائلة ترامب

فيديو

سرقة الطفل

راكبين موتوسيكل.. القبض على المتهمين بسرقة هاتف محمول من طفل بالإكراه في دمياط

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

القبض على بوبا اللدغة

نشرت فيديوهات مخلة.. بوبا اللدغة في قبضة رجال الأمن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

المزيد