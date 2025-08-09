خبير تكنولوجيا: حروب الجيل الخامس تستخدم الشائعات كسلاح لتفكيك المجتمعات

أكد الدكتور عمرو صبحي، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن حروب الجيل الخامس لم تعد تعتمد على الأسلحة التقليدية، بل باتت تُشن من خلال الفضاء الرقمي، مستهدفة العقول والوعي الجمعي باستخدام الشائعات والمعلومات المضللة.

الشائعات الرقمية وأدوات تزييف الوعي

أوضح صبحي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذه الحروب تعتمد على نشر محتوى مشوّه على منصات التواصل الاجتماعي، غالبًا من خلال شخصيات وهمية أو حسابات مجهولة المصدر، بهدف إثارة الفوضى وزعزعة الثقة في المؤسسات.

الذكاء الاصطناعي في المواجهة الرقمية

وأشار إلى أن التكنولوجيا، وخاصة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، أصبحت من الأدوات الحاسمة في رصد وتتبع الحسابات المشبوهة التي تسعى لتزييف الحقائق، لافتًا إلى أن هذه الحسابات تظهر بشكل مفاجئ وبتضخم سريع نتيجة حملات دعائية ممولة.

الإنترنت العميق ساحة خفية للعبث بالوعي

حذر صبحي من خطورة "الإنترنت العميق"، الذي يُستخدم لإدارة عمليات تضليل واسعة النطاق، حيث تُبث منه رسائل موجهة عبر صناع محتوى محليين لخدمة أجندات خارجية تهدف لزعزعة الاستقرار وتشويه القيم المجتمعية.

مواجهة الحرب الناعمة تتطلب وعيًا وتقنيات حديثة

شدد خبير تكنولوجيا المعلومات على أن مواجهة حروب الجيل الخامس لا تقتصر على القوانين، بل تحتاج إلى تكامل بين التشريعات، والتقنيات الحديثة، ورفع الوعي المجتمعي، بهدف فضح الجهات التي تقف خلف بث الشائعات والمحتوى الموجه.