قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يسرائيل هيوم تكشف تفاصيل جديدة عن العمليات الاستخبارية الإسرائيلية في إيران
من عمرو دياب الى أحمد عبد العزيز.. نجوم تعدوا على معجبيهم فى مواقف محرجة
أستاذ دراسات إسرائيلية يكشف عن أهداف حكومة الاحتلال وآليات تدمير غزة
نوبات العمل المتواصلة تفتك بشباب الأطباء.. ماذا بعد وفاة سلمي واستقالة رنين؟
سابه يموت وخرج .. التفاصيل الكاملة لوفاة طالب على يد والده بعد وصلة تعذيب بالقليوبية
موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري والقنوات الناقلة
بعد الفجر ودون إفطار..شيخ الأزهر يستذكر تجربته مع حفظ القرآن في الكُتَّاب
بسبب خصومة ثأرية.. الإعدام لـ عامل والمؤبد لـ4 آخرين قتلوا شخصا وأصابوا 4 بأسيوط
عضو بالحوار الوطني: مخطط نتنياهو لاحتلال غزة عربدة مرفوضة
إيرلندا تعاقب إسرائيل وتفرض حظرا تجاريا على منتجات المستوطنات
شمس البارودي عن حسن يوسف: بموت من غيره
الصحة: إجراء 1350 تدخل قلبي دقيق ومعقد «مجانًا» بالشيخ زايد التخصصي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعي يكشف المحتوى الموجّه والممول ويحمي الوعي الرقمي

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الدكتور عمرو صبحي، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن تتبع الحسابات التي تنشر محتوى مخالفًا أو تتلقى دعمًا خارجيًا أصبح ممكنًا بفضل التطور التشريعي والتحول الرقمي المتسارع الذي تشهده الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تعزز قدرتها على حماية المجتمع من الحملات المضللة.

التكنولوجيا سلاح مزدوج بين البناء والإفساد

وأوضح صبحي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" على قناة “الحدث اليوم”، أن التكنولوجيا الرقمية، رغم دورها المهم في التنمية، أصبحت تُستغل أحيانًا لبث محتوى يفسد الذوق العام ويؤثر سلبًا على الأسرة المصرية، خاصة على منصات مثل "تيك توك" و"يوتيوب".

الذكاء الاصطناعي يحلل ويكشف حملات التوجيه والدعم الخارجي

وشدد صبحي على أن الأدوات التقنية الحديثة، خاصة أنظمة الذكاء الاصطناعي، باتت قادرة على تحليل البيانات الضخمة وتصنيف المحتوى، وتحديد ما إذا كان مموَّلًا من جهات مشبوهة أو جزءًا من حملات موجهة تستهدف النيل من القيم المجتمعية.

وقال إن الشائعات وبث الفتن أصبحت من أبرز أسلحة حروب الجيلين الخامس والسادس، لافتًا إلى أن الإنترنت العميق يُعد ساحة خفية لتجنيد صناع محتوى وبث رسائل مضللة تحت أسماء وهمية وبطرق يصعب تتبعها.

وأضاف صبحي أن من أبرز المؤشرات على الحسابات الموجهة خارجيًا هو الانتشار المفاجئ، والاعتماد على حملات إعلانية ممولة تنتشر بسرعة غير طبيعية، وهي أنماط يمكن رصدها باستخدام أدوات التحليل الرقمي.

واختتم الخبير حديثه بالتأكيد على أن التكنولوجيا أصبحت عنصرًا حاسمًا في تشكيل الرأي العام، ما يتطلب التعامل معها بمنهجية علمية وقانونية دقيقة، لضمان الحماية من التلاعب والابتزاز المعلوماتي، وصون الوعي المجتمعي من التزييف.

خبير تكنولوجيا المعلومات التحول الرقمي المتسارع الأدوات التقنية الحديثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

أسعار الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

الإيجار القديم

العد التنازلي بدأ.. خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

الزمالك

رمزي صالح ينصح الزمالك بالاستغناء عن أحد الحراس ويحذره من بيراميدز

خالد الغندور

خالد الغندور ينتقد موقف جماهير الزمالك ضد زيزو في مباراة سيراميكا

تنسيق الجامعات 2025

غدًا.. انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد 2025

بالصور

فستان البحر.. مي عمر تخطف الانظار بإطلالة صيفية جذابة| شاهد

مي عمر
مي عمر
مي عمر

شاهد سيارة فيات الجديدة في شكل وفخامة مازيراتي

فيات
فيات
فيات

لوك صيفي.. داليا البحيري تبهر المتابعين | شاهد

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

محمد رمضان مع عائلة ترامب
محمد رمضان مع عائلة ترامب
محمد رمضان مع عائلة ترامب

فيديو

سرقة الطفل

راكبين موتوسيكل.. القبض على المتهمين بسرقة هاتف محمول من طفل بالإكراه في دمياط

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

القبض على بوبا اللدغة

نشرت فيديوهات مخلة.. بوبا اللدغة في قبضة رجال الأمن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

المزيد