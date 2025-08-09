قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق في محل شهير أمام مترو شبرا الخيمة
استقرار الجنيه وتراجع التضخم.. نواب يطالبون بانعكاس المؤشرات الإيجابية على أسعار السلع
هذا ما لا ترغب تويوتا في أن تراه داخل سيارة هايلكس القادمة.. تسريب
جيهان زكي: حياتنا اليومية تحمل بصمات الحضارة المصرية القديمة
الأهلي يستهل مشواره في الدوري بالتعادل مع مودرن سبورت
سعر الدولار الآن السبت آخر تحديث السبت 9 أغسطس 2025
المجموعة الثانية.. تأهل المجر وسويسرا وخسارة ثالثة للمغرب في بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما
سموتريتش يهاجم نتنياهو: فقدت الثقة في قدرته على قيادة الجيش نحو الحسم والنصر
دي حقوقه ولازم توفى .. محافظ الشرقية يكشف حجم تعويضات أسرة شهيد العمل سعيد عابدين
البيطريين تهاجم الكلاب الضالة: تهدد المجتمع.. ولدينا استراتيجيات لمواجهتها
التعادل السلبي ينهي مباراة بتروجت والإسماعيلي ‏بالدوري المصري
نقابة الإعلاميين شريك وطني في قمة الإبداع 2025 بالعلمين
أعلى 10 لاعبين أجرا في العالم.. ما موقف الثنائي صلاح ومرموش؟

أحمد أيمن

يتصدر نجم كرة القدم إيرلينج هالاند قائمة أعلى اللاعبين أجراً في العالم، حيث يتقاضى راتبًا أسبوعيًا يصل إلى 525 ألف جنيه إسترليني، وذلك بحسب آخر تصنيف لأجور اللاعبين.. فما موقف النجم المصري محمد صلاح ونظيره عمر مرموش؟

جدير بالذكر أن النجم المصري عمر مرموش المنتقل حديثا إلى صفوف فريق مانشستر سيتي من ضمن اللاعبين أصحاب الأجور العالية إلا أنه ليس ضمن العشرة الأوائل.

راتب عمر مرموش

يحتل اللاعب عمر مرموش المركز الـ 25 براتب أسبوعي يبلغ 295 ألف جنيه إسترليني، ما يعكس أيضًا تطور اللاعب في السنوات الأخيرة.

على صعيد آخر يعد عمر مرموش ضمن أغلى 50 صفقة في تاريخ كرة القدم، حيث انتقل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 63.48 مليون جنيه إسترليني.

ما موقف محمد صلاح؟

يشير التصنيف إلى أن اللاعبين الأوائل في القائمة يتضمنون أيضًا كيليان مبابي، الذي يحتل المركز الثاني براتب أسبوعي يصل إلى 523 ألف جنيه إسترليني، وهاري كين الذي يأتي في المركز الثالث براتب 418,877 جنيه إسترليني أسبوعيًا. 

وجاء نجم منتخب مصر وليفربول محمد صلاح في المرتبة الرابعة على قائمة أعلى اللاعبين أجراً، حيث يتلقى راتبًا أسبوعيًا قدره 400 ألف جنيه إسترليني بعد تجديد عقده مع نادي ليفربول الإنجليزي لمدة موسمين إضافيين. 

جدير بالذكر أن محمد صلاح جدد عقده مع الريدز لمدة موسمين، بقيمة إجمالية تصل إلى 42 مليون جنيه إسترلينى كرواتب خلال مدة العقد وبزيادة فى الراتب الأسبوعى تبلغ 50 ألف إسترلينى، حيث أصبح يتقاضى 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا بدلا من 350 ألف وذلك لمدة موسمين حتى يونيو 2027.

قائمة أعلى 10 لاعبين أجراً

وفيما يلي قائمة أعلى 10 لاعبين أجراً في العالم بحسب آخر تصنيف: 

1- إيرلينج هالاند: 525,000 جنيه إسترليني أسبوعيًا.

2- كيليان مبابي: 523,597 جنيه إسترليني أسبوعيًا.

3- هاري كين: 418,877 جنيه إسترليني أسبوعيًا.

4- محمد صلاح: 400,000 جنيه إسترليني أسبوعيًا.

5- ديفيد ألابا: 376,990 جنيه إسترليني أسبوعيًا.

6- دوشان فلاهوفيتش: 372,298 جنيه إسترليني أسبوعيًا.

7- كاسيميرو: 350,000 جنيه إسترليني أسبوعيًا.

8- فيرجيل فان ديك: 350,000 جنيه إسترليني أسبوعيًا.

9- روبرت ليفاندوفسكي: 349,000 جنيه إسترليني أسبوعيًا.

10- جان أوبلاك: 349,000 جنيه إسترليني أسبوعيًا.

موعد انطلاق الدوري الانجليزي 

ينطلق الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-26، في الخامس عشر من شهر أغسطس القادم، وبالتحديد بمباراة ليفربول ضد بورنموث في تمام الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

جدير بالذكر أن حقق نادي ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح لقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025/2026، وللمرة رقم 20 في تاريخ الريدز.

محمد صلاح عمر مرموش راتب محمد صلاح راتب عمر مرموش أعلى 10 لاعبين أجرا الدوري الانجليزي

