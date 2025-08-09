أعلى 10 لاعبين أجرا في العالم.. ما موقف الثنائي صلاح ومرموش؟

يتصدر نجم كرة القدم إيرلينج هالاند قائمة أعلى اللاعبين أجراً في العالم، حيث يتقاضى راتبًا أسبوعيًا يصل إلى 525 ألف جنيه إسترليني، وذلك بحسب آخر تصنيف لأجور اللاعبين.. فما موقف النجم المصري محمد صلاح ونظيره عمر مرموش؟

جدير بالذكر أن النجم المصري عمر مرموش المنتقل حديثا إلى صفوف فريق مانشستر سيتي من ضمن اللاعبين أصحاب الأجور العالية إلا أنه ليس ضمن العشرة الأوائل.

راتب عمر مرموش

يحتل اللاعب عمر مرموش المركز الـ 25 براتب أسبوعي يبلغ 295 ألف جنيه إسترليني، ما يعكس أيضًا تطور اللاعب في السنوات الأخيرة.

على صعيد آخر يعد عمر مرموش ضمن أغلى 50 صفقة في تاريخ كرة القدم، حيث انتقل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 63.48 مليون جنيه إسترليني.

ما موقف محمد صلاح؟

يشير التصنيف إلى أن اللاعبين الأوائل في القائمة يتضمنون أيضًا كيليان مبابي، الذي يحتل المركز الثاني براتب أسبوعي يصل إلى 523 ألف جنيه إسترليني، وهاري كين الذي يأتي في المركز الثالث براتب 418,877 جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وجاء نجم منتخب مصر وليفربول محمد صلاح في المرتبة الرابعة على قائمة أعلى اللاعبين أجراً، حيث يتلقى راتبًا أسبوعيًا قدره 400 ألف جنيه إسترليني بعد تجديد عقده مع نادي ليفربول الإنجليزي لمدة موسمين إضافيين.

جدير بالذكر أن محمد صلاح جدد عقده مع الريدز لمدة موسمين، بقيمة إجمالية تصل إلى 42 مليون جنيه إسترلينى كرواتب خلال مدة العقد وبزيادة فى الراتب الأسبوعى تبلغ 50 ألف إسترلينى، حيث أصبح يتقاضى 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا بدلا من 350 ألف وذلك لمدة موسمين حتى يونيو 2027.

قائمة أعلى 10 لاعبين أجراً

وفيما يلي قائمة أعلى 10 لاعبين أجراً في العالم بحسب آخر تصنيف:

1- إيرلينج هالاند: 525,000 جنيه إسترليني أسبوعيًا.

2- كيليان مبابي: 523,597 جنيه إسترليني أسبوعيًا.

3- هاري كين: 418,877 جنيه إسترليني أسبوعيًا.

4- محمد صلاح: 400,000 جنيه إسترليني أسبوعيًا.

5- ديفيد ألابا: 376,990 جنيه إسترليني أسبوعيًا.

6- دوشان فلاهوفيتش: 372,298 جنيه إسترليني أسبوعيًا.

7- كاسيميرو: 350,000 جنيه إسترليني أسبوعيًا.

8- فيرجيل فان ديك: 350,000 جنيه إسترليني أسبوعيًا.

9- روبرت ليفاندوفسكي: 349,000 جنيه إسترليني أسبوعيًا.

10- جان أوبلاك: 349,000 جنيه إسترليني أسبوعيًا.

موعد انطلاق الدوري الانجليزي

ينطلق الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-26، في الخامس عشر من شهر أغسطس القادم، وبالتحديد بمباراة ليفربول ضد بورنموث في تمام الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

جدير بالذكر أن حقق نادي ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح لقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025/2026، وللمرة رقم 20 في تاريخ الريدز.