باحث: نزع سلاح حزب الله خطوة نحو استقرار لبنان رغم حادثة الجنوب

قال دان ريني، الكاتب والباحث السياسي الأمريكي، إن مسألة نزع السلاح عن حزب الله ليست أمرًا جديدًا، لكنها تمثل برأيه خطوة ملموسة نحو تحقيق مزيد من الاستقرار في لبنان، بغض النظر عن حادثة التفجير التي وقعت جنوب لبنان والتي خلفت قتلى ومصابون.

وأوضح "ريني"، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم، أنه إذا ثبت أن الحادث وقع عمدًا، فإنه يعد مأساة كبيرة، لكنه لا يلغي أهمية المسار القائم نحو جعل امتلاك السلاح حكرًا على الدولة اللبنانية، معتبرًا ذلك "اتفاقًا رمزيًا" يتضمن الكثير من المساءلة والمحاسبة.

وأشار الباحث الأمريكي إلى أن جهودًا كبيرة بُذلت للوصول إلى هذا الاتفاق، مضيفًا: "كانت هناك لحظة شعرنا فيها أننا أمام ممر لتحقيق الاستقرار، وحتى إذا نفذ الحادث شخص بهدف تعطيل هذه العملية، فإنه يوضح أهمية وحدة الأمة اللبنانية".