قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى لـ أسامة حمدان: سيب التكييفات وتعالى حرر الجانب الفلسطيني لمعبر رفح
تعرف على مجموعة مصر في الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا
وزير البترول الأسبق يكشف معلومات مهمة عن اتفاقيات الغاز مع إسرائيل
للحفاظ على سلالات نادرة | نكشف تفاصيل محطة الزهراء للخيول
جاك JS4 موديل 2024 كسر زيرو.. أسعار سوق المستعمل
تعرف على مجموعات الدور الرئيسي بمونديال اليد ومواعيد المباريات
المجموعة الثالثة| انتصار ساحق لإسبانيا على صربيا .. وخسارة ثالثة للجزائر في بطولة العالم لليد تحت 19 عاما
عبد المنعم سعيد: اللي هيحط رجله جوه الحدود المصرية هنقطعها
رامز جلال وأشرف زكي أبرز حضور عزاء سيد صادق .. صور
لحظة تصوير إعلان.. القبض على البلوجر حسناء شعبان برأس البر
مفكر سياسي: جيش إسرائيل عقيدته عدوانية وأفكاره عنصرية
سعيد: إسرائيل عايزة تقضي على عناصر حماس واحد واحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

للحفاظ على سلالات نادرة | نكشف تفاصيل محطة الزهراء للخيول

محطة الزهراء للخيول
محطة الزهراء للخيول
شيماء مجدي

وزير الزراعة: مصر تمتلك حوالي 30 ألف خيل عربي

: أعمال تطوير محطة الزهراء للخيول تستهدف الحفاظ على قيمتها التاريخية مع إضفاء الطابع الحضاري لها.

مستشار وزير الزراعة:تعاون مع مختلف جهات الدولة لتنفيذ خطة تطوير محطة الزهراء بأسرع مايمكن


تعد محطة الزهراء للخيول من أهم وأعرق المحطات التى تضم الخيول على مستوى الشرق الأوسط ، حيث أنها تضم سلالات نادرة وعريقة من الخيول العربية المعروف بجماله وقوته ، كما تعتبر مرجعا لتوثيق أنساب الخيول .

وتعد محطة الزهراء للخيول الأقدم على مستوى العالم، وهي واحدة من أكبر المحطات المصدرة للخيول في العالم، والأولى في الشرق الأوسط ومصر من حيث المساحة، والكفاءة البيطرية واحتوائها على سلالات عريقة.

وبدأت الحكومة المصرية فى تطوير محطة الزهراء للخيول بمنطقة عين شمس لرفع كفاءة المحطة، من خلال الاستعانة بالخبراء والكوادر المتخصصة، وتوظيف أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة لضمان أعلى مستويات التطوير.

وعلى سياق آخر يتم تطوير محطة الزهراء للخيول فى العاصمة الإدارية الجديدة والذي يتم انشاؤه وفقاً للمعايير العالمية، بقدرة استيعابية حوالى 1000 جواد.
 

وقال الدكتور محمد القرش مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  إن محطة الزهراء للخيول تمتلك سلالات نادرة من الخيل العربي الأصيل ، موضحًا أن هناك تعاون مع مختلف جهات الدولة لتنفيذ خطة تطوير محطة الزهراء بأسرع مايمكن .

وأضاف "القرش" خلال تصريحات ل "صدي البلد " ، أن هناك تقدير دولى كبير للخيول العربية المتواجدة بالمحطة والتى يتم تصديرها للخارج لتوفير عملة أجنبيةمن خلال تصدير الخيول.

وأشار "مستشار وزير الزراعة " إلي أن الطاقة الاستعيباية للخيول بمحطة الزهراء للخيول ستزيد بعد التطوير ، لافتا إلى أن هناك تميز نسبى للخيول العربية النادرة المتواجدة داخل الدولة المصرية .

وأوضح أن القيادة السياسية تحرص وتهتم كل الحرص على الحفاظ على ريادة الدولة المصرية فى إيواء وتصدير الخيول العربية لتكون مصدر هام للدخل القومي ، معلقا:" الخيول ثروة قومية يجب تنميتها والحفاظ عليها " .

ولفت إلي أنه يتم تطوير البنية التحتية لمحطة الزهراء للخيول لتكون على قدر مناسب لتنفيذ المهرجانات وسباقات سرعة لخيول عربية  مما ينعكس بشكل مباشر على الحفاظ على السلالات وأيضًا على الصحة العامة للخيول .

وعلى نفس السياق ،تفقد علاء فاروق ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة، لمتابعة سير أعمال التطوير الشاملة التي تجري بها، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما تم إنجازه من تكليفات في إطار النهوض بالمحطة، وإعادتها إلى سابق عهدها.

وأكد الوزير، خلال جولته، أن محطة الزهراء تعد صرحًا تاريخيًا وقوميًا فريدًا، وأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لتطويرها والحفاظ على سلالاتها النادرة من الخيول العربية الأصيلة، لما لها من قيمة ثقافية واقتصادية كبيرة، لافتا إلى أن أعمال التطوير تستهدف الحفاظ على قيمتها التاريخية مع إضفاء الطابع الحضاري لها.
 

وتفقد "فاروق" أيضا المستشفى البيطري الملحقة بالمحطة، والتي وجه أيضا بإجراء عمليات تطوير شاملة لها، وتجهيزها بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، لتقديم أفضل خدمات الرعاية البيطرية للخيول بالمحطة.

ووجه وزير الزراعة أيضا بسرعة إنجاز أعمال التطوير الشاملة التي تجرى بالمحطة، فضلا عن تحديث ميدان العرض والسباقات، كذلك تطوير منطقة استقبال الزوار لتكون مركزًا يبرز تاريخ المحطة.

وأشار الوزير إلى أن الهدف من هذه الأعمال هو إعادة محطة الزهراء إلى مكانتها الرائدة عالميًا في تربية الخيول العربية الأصيلة، وجعلها وجهة سياحية مهمة، لافتا إلى أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة في جميع أعمال التطوير، مؤكدًا على متابعته المستمرة للمشروع لضمان إنجازه في الموعد المحدد.
 

وشدد وزير الزراعة على ضرورة الاهتمام بتنمية الخيول الأصيلة باعتبارها ثروة، لافتا إلى أن مصر تمتلك حوالي 30 ألف خيل عربي أصيل من مختلف الأنواع، بعض منها بمزارع تابعة للقطاع الخاص أنشأت خلال الـ50 عاما الماضية.
 

الزراعة محطة الزهراء للخيول الزهراء للخيول محطة الخيول الخيل العربي الخيول العربية الأصيلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

نعمة أم إبراهيم

الأرباح السبب.. تفاصيل القبض على نعمة أم إبراهيم | صور

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

تنسيق الجامعات 2025

غدًا.. انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد 2025

المتهمة

القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم في البحيرة| فيديو

الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي

حتى لا تكون فريسة للنصب .. قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة قي مصر

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

الايجار القديم

قانون الإيجار القديم.. إجراءات لإخلاء الوحدة السكنية حال امتناع المستأجر عن التسليم

ترشيحاتنا

الشيخ حمود الحناوي

شيخ عقل الموحدين الدروز في السويداء يشن هجوما على حكومة دمشق

أرشيفية

زلزال بقوة 6 ريختر يضرب جزر كوريل بروسيا

أرشيفية

إيران تعلن معارضتها لقرار نزع سلاح حزب الله في لبنان

بالصور

مستقبل وطن يقدم رحلة عمرة مجانية ومبلغا ماليا لأسرة شهيد لقمة العيش بالشرقية

وفد حزب مستقبل وطن
وفد حزب مستقبل وطن
وفد حزب مستقبل وطن

بالبوركيني.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

المجموعة السابعة|مصر تحسم الصدارة على حساب اليابان والبحرين تحقق فوزا شرفيا علي كوريا الجنوبية في مونديال اليد

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة الثانية للمرشحين للعمل بالطب الشرعي

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة الثانية للمرشحين للعمل بمصلحة الطب الشرعي
الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة الثانية للمرشحين للعمل بمصلحة الطب الشرعي
الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة الثانية للمرشحين للعمل بمصلحة الطب الشرعي

فيديو

ايمان عبد اللطيف

السبب الحقيقي لوفـاة طبيبة مستشفى قصر العيني

ايمان عبد اللطيف

ألفاظ خادشة .. تفاصيل القبـ.ض على البلوجر نعمة أم إبراهيم

ايمان عبد اللطيف

حقيقة إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية | التعليم توضح

ايمان عبد اللطيف

عيار 21 بكام ؟ تغير مفاجئ في سعر الذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد