للحفاظ على سلالات نادرة | نكشف تفاصيل محطة الزهراء للخيول

تعد محطة الزهراء للخيول من أهم وأعرق المحطات التى تضم الخيول على مستوى الشرق الأوسط ، حيث أنها تضم سلالات نادرة وعريقة من الخيول العربية المعروف بجماله وقوته ، كما تعتبر مرجعا لتوثيق أنساب الخيول .

وتعد محطة الزهراء للخيول الأقدم على مستوى العالم، وهي واحدة من أكبر المحطات المصدرة للخيول في العالم، والأولى في الشرق الأوسط ومصر من حيث المساحة، والكفاءة البيطرية واحتوائها على سلالات عريقة.

وبدأت الحكومة المصرية فى تطوير محطة الزهراء للخيول بمنطقة عين شمس لرفع كفاءة المحطة، من خلال الاستعانة بالخبراء والكوادر المتخصصة، وتوظيف أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة لضمان أعلى مستويات التطوير.

وعلى سياق آخر يتم تطوير محطة الزهراء للخيول فى العاصمة الإدارية الجديدة والذي يتم انشاؤه وفقاً للمعايير العالمية، بقدرة استيعابية حوالى 1000 جواد.



وقال الدكتور محمد القرش مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن محطة الزهراء للخيول تمتلك سلالات نادرة من الخيل العربي الأصيل ، موضحًا أن هناك تعاون مع مختلف جهات الدولة لتنفيذ خطة تطوير محطة الزهراء بأسرع مايمكن .

وأضاف "القرش" خلال تصريحات ل "صدي البلد " ، أن هناك تقدير دولى كبير للخيول العربية المتواجدة بالمحطة والتى يتم تصديرها للخارج لتوفير عملة أجنبيةمن خلال تصدير الخيول.

وأشار "مستشار وزير الزراعة " إلي أن الطاقة الاستعيباية للخيول بمحطة الزهراء للخيول ستزيد بعد التطوير ، لافتا إلى أن هناك تميز نسبى للخيول العربية النادرة المتواجدة داخل الدولة المصرية .

وأوضح أن القيادة السياسية تحرص وتهتم كل الحرص على الحفاظ على ريادة الدولة المصرية فى إيواء وتصدير الخيول العربية لتكون مصدر هام للدخل القومي ، معلقا:" الخيول ثروة قومية يجب تنميتها والحفاظ عليها " .

ولفت إلي أنه يتم تطوير البنية التحتية لمحطة الزهراء للخيول لتكون على قدر مناسب لتنفيذ المهرجانات وسباقات سرعة لخيول عربية مما ينعكس بشكل مباشر على الحفاظ على السلالات وأيضًا على الصحة العامة للخيول .

وعلى نفس السياق ،تفقد علاء فاروق ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة، لمتابعة سير أعمال التطوير الشاملة التي تجري بها، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما تم إنجازه من تكليفات في إطار النهوض بالمحطة، وإعادتها إلى سابق عهدها.

وأكد الوزير، خلال جولته، أن محطة الزهراء تعد صرحًا تاريخيًا وقوميًا فريدًا، وأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لتطويرها والحفاظ على سلالاتها النادرة من الخيول العربية الأصيلة، لما لها من قيمة ثقافية واقتصادية كبيرة، لافتا إلى أن أعمال التطوير تستهدف الحفاظ على قيمتها التاريخية مع إضفاء الطابع الحضاري لها.



وتفقد "فاروق" أيضا المستشفى البيطري الملحقة بالمحطة، والتي وجه أيضا بإجراء عمليات تطوير شاملة لها، وتجهيزها بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، لتقديم أفضل خدمات الرعاية البيطرية للخيول بالمحطة.

ووجه وزير الزراعة أيضا بسرعة إنجاز أعمال التطوير الشاملة التي تجرى بالمحطة، فضلا عن تحديث ميدان العرض والسباقات، كذلك تطوير منطقة استقبال الزوار لتكون مركزًا يبرز تاريخ المحطة.

وأشار الوزير إلى أن الهدف من هذه الأعمال هو إعادة محطة الزهراء إلى مكانتها الرائدة عالميًا في تربية الخيول العربية الأصيلة، وجعلها وجهة سياحية مهمة، لافتا إلى أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة في جميع أعمال التطوير، مؤكدًا على متابعته المستمرة للمشروع لضمان إنجازه في الموعد المحدد.



وشدد وزير الزراعة على ضرورة الاهتمام بتنمية الخيول الأصيلة باعتبارها ثروة، لافتا إلى أن مصر تمتلك حوالي 30 ألف خيل عربي أصيل من مختلف الأنواع، بعض منها بمزارع تابعة للقطاع الخاص أنشأت خلال الـ50 عاما الماضية.

