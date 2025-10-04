ثنائي المصري عيد وصبحي في قائمة منتخب مصر استعدادًا لمباراتي جيبوتي وغينيا بيساو

أعلن الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني عن قائمة المنتخب لمعسكر شهر أكتوبر والذي يخوض خلاله الفريق مباراتيه أمام منتخبي جيبوتي وغينيا بيساو بالجولتين التاسعة والعاشرة من تصفيات كأس العالم

ثنائي المصري عيد و صبحي ضمن قائمة منتخب مصر استعدادًا لمباراتي جيبوتي وغينيا بيساو

والمقرر إقامتهما يومي الثامن والثاني عشر من أكتوبر الجاري على ملعب العربي الزوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية وستاد القاهرة الدولي على الترتيب.

وضمت قائمة المنتخب 24 لاعبًا من بينهم ثنائي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري أحمد عيد وخالد صبحي