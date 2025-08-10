عايز تعمل تمارين؟.. اعرف معدل ممارسة الرياضة المُفيد للصحة

ممارسة الرياضة.. حذّرت جمعية التأمين الصحي الألمانية من أن قلة الحركة تترتب عليها عواقب وخيمة جسديًّا ونفسيًّا، موضحة أن من بين العواقب الجسدية أمراض القلب والأوعية الدموية والسِّمنة وداء السكري من النوع الثاني، وآلام الظهر وضمور العضلات ومشكلات المفاصل، في حين تتمثل العواقب النفسية في الاكتئاب والقلق واضطرابات النوم.

لتجنب هذه المخاطر الجسيمة، أوصت الجمعية بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين متوسطة الشدة أسبوعيًّا، مثل المشي السريع وركوب الدراجات الهوائية، وذلك استنادًا إلى توصيات منظمة الصحة العالمية.

معدل ممارسة الرياضة المفيد للصحة

وكبديل يمكن ممارسة ما لا يقل عن 75 دقيقة من التمارين ذات الشدة العالية أسبوعيًا مثل الركض أو التدريب المتقطع.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي ممارسة تمارين تقوية العضلات بمعدل يومين على الأقل أسبوعيا، على سبيل المثال ينبغي ممارسة التمارين باستخدام وزن الجسم كتمارين الضغط، بحسب دي بي إيه.

تدابير لدمج الحركة في الحياة اليومية

كما يمكن دمج الأنشطة الحركية خلال الحياة اليومية من خلال بعض التدابير البسيطة مثل صعود الدرج بدلا من ركوب المصعد؛ إذ يسهم ذلك في تقوية عضلات الفخذين وعضلات الساق والأرداف، ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الجيد صعود ونزول الدرج مرتين أو ثلاث مرات يوميًّا.

ومن المفيد أيضًا إنجاز المشاوير القريبة سيرًا على الأقدام أو على متن الدراجة الهوائية.