الأرصاد: موجة شديدة الحرارة حتي هذا الموعد.. والذروة يوم الأربعاء

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد شهدت منذ أمس إرتفاعات تدريجية فى قيم درجات الحرارة، وهناك موجة شديدة الحرارة تؤثر علينا هذا الأسبوع.

وأشارت إلى أن اليوم قيم درجات الحرارة أعلي من المعدل الطبيعي بحوالي 3 درجات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن اليوم العظمي على القاهرة الكبري تسجل 38 درجة مئوية، نتيجة لإمتداد لمرتفع جوي فى طبقات الجو العليا يساعد على ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى إرتفاع نسب الرطوبة، خاصة بسواحل البحر المتوسط وتتجاوز ل90%، و80% على القاهرة الكبري والوجه البحري، وبالتالي يزيد من درجات الحرارة المحسوسة.

وتابعت أن الطقس فترة النهار شديد الحرارة رطب فى معظم المحافظات، خاصة بالمحافظات الداخلية، وتصل إلى 44 درجة فى الأقصر والأسوان، لافتة إلى أنه خلال فترة الليل تقل درجات الحرارة، ولكن تظل نسب الرطوبة عالية.

وأشارت إلى أن تلك الموجة مستمرة حتي يوم الجمعة القادم، وذروتها تكون الأربع والخميس وتتجاوز ال40 درجة مئوية.