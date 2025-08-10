قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل انطلاق الدوري.. اختبار حقيقي يجمع ليفربول وكريستال بالاس اليوم
الرئيس السيسي يوجه بأهمية اتاحة البيانات والمعلومات للإعلام خاصة في أوقات الأزمات
حلقة النار تواصل نشاطها.. زلزال يضرب سواحل إندونيسيا دون تسجيل أضرار
الرئيس السيسي يوجه بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري
اتصالات الشيوخ: مسابقة الحكومة التكنولوجية الجديدة استثمار حقيقي في عقول الشباب
مطاردة في الشارع.. أهالي يحاصرون "ميكروباص" بتهمة النصب باسم الهجرة غير الشرعية
ستاندرد تشارترد: تفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري وتحسن الجنيه وتباطؤ التضخم
الجيش اللبناني تحت الضغط| انفجار غامض ينهي حياة 6 جنود.. والتحقيقات تتواصل
حقيقة فيديو العثور على بطاقات خاصة بانتخابات الشيوخ بالطريق الصحراوى في أسوان
محافظ القليوبية: خطة لتأمين ميدان المؤسسة وإزالة الأكشاك والإشغالات
شوبير ينتقد أداء أفشة ويكشف عن خطا نجله مع الأهلي
صرف معاش تكافل وكرامة 15 سبتمبر.. وبرلماني: القانون يضمن استمرار صرفه دائمًا
فن وثقافة

"الثقافة" و"الزراعة" يطلقان رسائل توعوية وفعاليات ميدانية احتفاءً بوفاء النيل

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

أطلقت وزارتا الزراع والثقافة فعاليات توعوية ميدانية، إلى جانب رسائل عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الزراعة، وذلك ضمن فعاليات مبادرة “النيل عنده كتير… لعزة الهوية المصرية” احتفاءً بذكرى “وفاء النيل”.

وذلك في إطار التعاون بين وزارتي الثقافة والزراعة واستصلاح الأراضي، وحرصهما على تعزيز الوعي المجتمعي بقيمة نهر النيل كرمز للحياة ومصدر للإلهام والهوية المصرية.

وتهدف هذه الشراكة إلى دمج الرسائل الثقافية مع الإرشاد الزراعي، بما يسهم في ترسيخ الوعي البيئي لدى المزارعين بوصفهم جزءًا فاعلًا من المجتمع. 

ويشمل التعاون تنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية والإرشادية في القرى والمناطق الزراعية، تتضمن لقاءات مباشرة مع المزارعين، وعروضًا فنية، وأنشطة للأطفال والشباب، لتعزيز الثقافة المائية وجعل النيل محورًا للهوية والانتماء.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن هذا التعاون يعكس رؤية وطنية شاملة تؤمن بأهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة للاحتفاء بنهر النيل، وتعزيز الانتماء الوطني والهوية الثقافية المصرية لدى الأجيال القادمة. 

وأعرب عن تطلعه لتعزيز الشراكة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم الأنشطة الثقافية ذات الطابع الوطني، مؤكدًا أهمية الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، خاصة في الريف والمجتمعات الزراعية.

من جانبه، رحب  علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع وزارة الثقافة، موجّهًا كافة مديريات الزراعة في المحافظات بدعم فعاليات المبادرة، والمشاركة في المحاضرات والندوات التوعوية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة ومكتبات مصر العامة، لنشر الوعي بقيمة النيل وضرورة الحفاظ عليه.

وزارتي الثقافة والزراعة نهر النيل النيل عنده كتير وفاء النيل

