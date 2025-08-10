لذيذة وسهلة.. طريقة عمل فطائر الدجاج بالجبن

قدم الشيف الشربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فطائر الدجاج بالجبن في البيت فهي من المعجنات الشهية و اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في البيت.

مقادير فطائر الدجاج بالجبن

● 1 كيلو دقيق

● 3 ملعقة لبن بودرة

● 3 ملعقة كبيرة زبادي

● 2 ملعقة كبيرة خميرة

● رشة ملح

● رشة سكر

● 3 ملعقة زيت زيتون

● ماء للعجن

الحشو:

● صدور دجاج مفروم

● بصل

● ثوم

● بهارات

● ملح وفلفل

● جبنة بيضاء

● جبنة موتزاريلا

● زعتر

● فلفل حار

● حبة البركة

● سمسم

● بيضة

طريقة تحضير فطائر الدجاج بالجبن



تخلط كل مكونات العجينة في العجانة

ثم تترك العجينة حتى تختمر ثم تقسم العجينة وتفرد بالنشابة ثم تحشى بحشوة الدجاج



لعمل الحشوة:

تشوح صدور الدجاج مع البصل والثوم ثم يضاف الملح والفلفل والبهارات

ثم يضاف الزعتر وتترك حتى تمام النضج

ثم تنقل الى بولة حتى تبرد وتخلط بالجبنة البيضاء والفلفل الحار

ثم تحشى داخل العجينة وتغلق جيدا ثم يدهن الوجه بالبيض ثم يضاف الجبنة الموتزاريلا

ثم يضاف حبة البركة وحبة البركة وتدخل الفرن حتى تمام النضج

وتقدم